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Съдът отхвърли жалбата срещу избора на Асен Златев начело на щангите

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Спорт
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Решението е в полза на новото ръководство на федерацията, но сагата може да продължи заради двуседмичния срок за обжалване

съдът отхвърли жалбата избора асен златев начело щангите
Снимка: БТА
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Софийският градски съд отхвърли жалбата срещу вписването на Асен Златев като председател на Българската федерация по вдигане на тежести. Решението е постановено на 12 август и представлява важна стъпка към разрешаването на продължаващата от месеци управленска криза в българските щанги.

Жалбата беше подадена от сдружение "Спортен клуб по вдигане на тежести Христо Бъчваров“ от Сливен, представлявано от Пламен Братойчев. Клубът оспори както избора на Златев, така и този на новия Управителен съвет на федерацията.

Олимпийският шампион Асен Златев беше избран за председател на БФВТ на Общото събрание, проведено на 15 декември 2025 година. Тогава досегашният ръководител Стефан Ботев обяви, че няма намерение да протестира решението на клубовете, но впоследствие в съда постъпи жалбата от сливенския клуб.

Сега Софийският градски съд е преценил, че искането за оспорване на избора е неоснователно, и го е отхвърлил.

Продължилият спор около ръководството доведе до сериозни проблеми във функционирането на федерацията през последните месеци. Работата ѝ беше блокирана, след като Ботев отказа да предаде изисквания финансов отчет за 2025 година.

Ситуацията създаде трудности и пред българските национали. Участието на щангистите на Европейското първенство в Батуми беше поставено под сериозно напрежение, а към момента все още няма яснота дали България ще може да изпрати свои представители на Световното първенство в Нинбо през октомври.

Съдебната сага обаче все още не е окончателно приключила. На ищеца е предоставен двуседмичен срок, в който решението на Софийския градски съд може да бъде обжалвано.

#Асен Златев # Българска федерация по вдигане на тежести (БФВТ)

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