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Монреал 1976: Норайр Нурикян става третият българин с две олимпийски титли

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Чете се за: 03:25 мин.
Спорт
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БНТ отбелязва 50-годишнината от големите български успехи на Олимпийските игри в Монреал 1976. Обществената медия припомня за шестте олимпийски титли от преди половин век.

монреал 1976 норайр нурикян става третият българин две олимпийски титли
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Норайр Нурикян е един от първите българи, покорили върховете във вдигането на тежести. Единственият, който е спечелил две олимпийски титли. Срещата му с щангите става случайно в родния Сливен. След ученическите му увлечения по гимнастиката и баскетбола, той попада в групата на младия и амбициозен треньор Иван Абаджиев, който тогава започва кариерата си в града на стоте войводи.

„По онова време бяха прословутите тренировки на Иван Абаджиев, много часове в залата. Аз първият ден като отидох в залата, след това три дни не можах да стана от леглото. Целият бях в мускулна треска. Но полека-лека се свиква.Повече часове в залата, повече тренировки", спомня си Нурикян.

Успехите идват бързо, за да покажат колко голям талант е Нурикян. Той печели първото си отличие от европейско първенство през 1969 г. До игрите в Мюнхен 72-ра обаче така и не успява да изкачи заветния връх. Фаворит за олимпийската титла е съветският щангист Дито Шанидзе. В първото движения от трибоя - повдигането Нурикян и Шанидзе завършват с равни тежести, но роденият в Грузия щангист има предимството на 100 грама по-малко лично тегло. В изхвърлането Шанидзе повежда с 2 кг и половина. В изтласкването обаче се препъва в третия опит, което дава шанс на Нурикян да атакува златото.

„Аз с първия си опит станах втори. Дито Шанидзе имаше още два опита, не успя. И аз отидох да го бия. Сребърният медал вече ми беше в кърпа вързан. Успях. След това всички ми казваха, че не са вярвали, че ще го вдигна. Никога не съм го вдигал преди това на тренировка. Нурикян прави световен рекорд в изтласкването – 157,5 кг/ Но това е един момент, един миг, успяваш и взимаш олимпийски медал“, споделя той.

След Мюнхен Норайр Нурикян така и не успява да достигне до златото на световни и европейски първенство. С Иван Абаджиев решават да рискуват и да свалят категорията на 56 кг. 7 месеца преди Игрите в Монреал 76-та, щангистът чупи ръката си, което в първия момент смята, че е края на олимпийските му надежди. Успява да пребори както контузията, така и себе си. В канадския град той е категоричен и печели златото с 10 кг пред Гжегож Чиура от Полша. Така Нурикян става третият българин с две олимпийски титли.

„Два мига в човешкия живот, които никога няма да се забравят. Предполагам това е като два пъти да отидеш до космоса, като Гагарин. Много щастие, много радост“, разкрива Нурикян.

Вижте репортажа във видеото!

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Обществената медия припомня за шестте олимпийски титли от преди...
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#Норайр Нурикян #ЛОИ Монреал 1976

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