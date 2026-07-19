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Борисов определи политиката на кабинета като поредния гаф заради декларацията от Киев

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Али Мисанков
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Лидерът на ГЕРБ коментира и предложените промени в Изборния кодекс

Снимка: БНТ
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Като поредния гаф в политиката на правителството определи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов ситуацията около т. нар. Киевска декларация и ангажиментите на страната ни по нея. Според него управляващите имат различна политика по темата вътре и извън страната. Борисов коментира и предлаганите промени в Изборния кодекс.

Бойко Борисов – председател на ГЕРБ: "Сега имаме един нов Избирателен кодекс, който машините ще бъдат сертифицирани и въобще изборите. Само ако не ме лъже паметта – в Русия е така. Федералната служба за безопасност отговаря за изборите и сертифицира технически средства. Та сега ще го прави МВР. От сега мога да ви кажа, че божествена двойка да излезе срещу тази комбинация няма специално."

#декларация за Украйна #лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов #промени в Изборния кодекс #Бойко Борисов

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