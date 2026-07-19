Начален удар - 19.07.2026 г.

В последното издание на сутрешното предаване на БНТ "Начален удар“ гост на водещата Моника Симеонова беше футболният анализатор Деян Спасов – Део. Те коментираха мача за третото място, в който Англия победи Франция с 6:4.

Също така двамата обсъдиха и какво да очакваме от финала тази вечер, който противопоставя Аржентина и Испания, и който ще бъде излъчен пряко по БНТ 1 и БНТ 3 от 22:00 ч.

В студиото гостува и Исабел Гатева-Пенкова - успешен инфлуенсър и юрист по образование.

Вижте цялото предаване във видеото!