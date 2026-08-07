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Президентът на Норвежката футболна федерация Лизе Клавенес поиска оставката на Джани Инфантино

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
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Спорт
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Клавенес заяви, че той вече не се ползва с доверието на футболната общност.

Снимка: БТА
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Президентът на Норвежката футболна федерация (НФФ) Лизе Клавенес призова за оставката на боса на ФИФА Джани Инфантино, заявявайки, че той вече не се ползва с доверието на футболната общност.

„Той няма институционалното доверие, необходимо за стабилно управление на ФИФА във времената, в които се намираме. Няма връщане назад за Джани Инфантино. Международното футболно сътрудничество е пред голям проблем, а ние трябва да имаме причина да се съберем и да призовем президента на ФИФА да подаде оставка сега“, каза Клавенес след месечното заседание на борда на НФФ.

Коментарите идват на фона на продължаващия ожесточен конфликт между ръководните органи, предизвикан от изоставеното предложение на ФИФА за продажба на дял от търговското бъдеще на Световното първенство. Норвежците се надяват, че и други страни от УЕФА ще се присъединят към призива им за оттегляне на Инфантино.

„Ще видим кои други държави евентуално ще се присъединят, ако това стане стратегията на Борда на УЕФА - ние говорим често с тях и те трябва да се справят с това, а вие ще трябва да им зададете въпроса. Няма да искаме извънредно заседание (на Борда на УЕФА). Ще го помолим да подаде оставка в диалога ни с ФИФА“, обясни Лизе Клавенес.

45-годишната Клавенес, която е адвокат, изтъкна дълъг списък с опасения, които Норвежката футболна асоциация е изразила пред ФИФА по време на нейния мандат, който започна през март 2022-а.

Сред тях бяха въпроси относно присъждането на домакинство на турнири, първата награда за мир на ФИФА, която беше връчена на президента на САЩ Доналд Тръмп през декември, както и отмяната на забраната за американския нападател Фоларин Балогун по време на Мондиал 2026 след призив от Тръмп.

Като отявлен критик на Инфантино, името на Лизе Клавенес беше предложено като един от възможните наследници на президента на ФИФА, но тя отхвърли спекулациите, че може да се кандидатира на избори.

„Виждам тези имена и това, че се споменава и моето име, е отбелязано. Но това изобщо не е тема - нямаме причина да коментираме тази или която и да е друга кандидатура, нито сме готови за това“, уточни тя.

#Лизе Клавенес #Джани Инфантино #ФИФА

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