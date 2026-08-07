Футболната федерация на Албания оттегли подкрепата си за Джани Инфантино

Футболната федерация на Албания официално оттегли подкрепата си за президента на Световната централа (ФИФА) Джани Инфантино на предстоящите избори, които ще се проведат догодина в Мароко, съобщи националната информационна агенция АТА.

„След проведени допълнителни вътрешни консултации и цялостен анализ на ситуацията, Федерацията по футбол на Албания взе решение да оттегли по-рано изразената си подкрепа за Джани Инфантино в кандидатурата му да остане на поста президент на ФИФА“, се казва в изявление, подписано от президента на албанската централа Арманд Дука, който освен това е и вицепрезидент на УЕФА.

Писмото, освен публикувано в медиите, е изпратено и до генералния секретар на ФИФА Матиас Графстрьом.

Федерацията на Албания също така подчетава, че следва политиката на УЕФА, съобразява се с международните си партньори и договорености, а също така подчертава, че се застъпва за система на управление на футбола, което е основано на принципите на прозрачността и добросъвестността, както и на дългосрочните интереси на този спорт.

Агенцията АТА отбелязва, че решението за оттегляне на подкрепата за Инфантино идва на фона на продължаващите в европейските футболни кръгове дискусии за принципите на управление на ФИФА. Три национални футболни централи категорично се разграничиха от Инфантино и оттеглиха подкрепата си към амбициите му да остане начело на ФИФА и това са Англия, Уелс и Сърбия, като към тях се присъединява сега и Албания.

Причина за всички тези турбулентни процеси във футбола стана идеята на актуалния лидер на световния футбол да продаде около 20 % от правата на турнирите, основно на световното първенство, на частни инвеститори, които ще контролират съвместно създадената компания FIFA Forward Enterprise. Инфантино опита да спечели членове от различни континенти с обещание за финансови приходи в невиждани размери, като схемата му би могла да генерира до 4,2 милиарда долара.

56-годишният Инфантино наследи Сеп Блатер на поста президент на Световната федерация на извънреден конгрес през 2016-а година, а след това два пъти беше преизбиран без конкуренция.