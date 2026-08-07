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Футболната федерация на Албания оттегли подкрепата си за Джани Инфантино

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Спорт
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футболната федерация албания оттегли подкрепата джани инфантино
Снимка: БТА
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Футболната федерация на Албания официално оттегли подкрепата си за президента на Световната централа (ФИФА) Джани Инфантино на предстоящите избори, които ще се проведат догодина в Мароко, съобщи националната информационна агенция АТА.

„След проведени допълнителни вътрешни консултации и цялостен анализ на ситуацията, Федерацията по футбол на Албания взе решение да оттегли по-рано изразената си подкрепа за Джани Инфантино в кандидатурата му да остане на поста президент на ФИФА“, се казва в изявление, подписано от президента на албанската централа Арманд Дука, който освен това е и вицепрезидент на УЕФА.

Писмото, освен публикувано в медиите, е изпратено и до генералния секретар на ФИФА Матиас Графстрьом.

Федерацията на Албания също така подчетава, че следва политиката на УЕФА, съобразява се с международните си партньори и договорености, а също така подчертава, че се застъпва за система на управление на футбола, което е основано на принципите на прозрачността и добросъвестността, както и на дългосрочните интереси на този спорт.

Агенцията АТА отбелязва, че решението за оттегляне на подкрепата за Инфантино идва на фона на продължаващите в европейските футболни кръгове дискусии за принципите на управление на ФИФА. Три национални футболни централи категорично се разграничиха от Инфантино и оттеглиха подкрепата си към амбициите му да остане начело на ФИФА и това са Англия, Уелс и Сърбия, като към тях се присъединява сега и Албания.

Причина за всички тези турбулентни процеси във футбола стана идеята на актуалния лидер на световния футбол да продаде около 20 % от правата на турнирите, основно на световното първенство, на частни инвеститори, които ще контролират съвместно създадената компания FIFA Forward Enterprise. Инфантино опита да спечели членове от различни континенти с обещание за финансови приходи в невиждани размери, като схемата му би могла да генерира до 4,2 милиарда долара.

56-годишният Инфантино наследи Сеп Блатер на поста президент на Световната федерация на извънреден конгрес през 2016-а година, а след това два пъти беше преизбиран без конкуренция.

#Джани Инфантино #ФИФА

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