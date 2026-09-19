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Почина легендата на Интер и италианския футбол Сандро Мацола

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Европейският шампион с Италия от 1968 година и двукратен носител на Европейската купа с "нерадзурите“ си отиде на 83-годишна възраст

почина легендата интер италианския футбол сандро мацола
Снимка: БГНЕС
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Легендарният италиански футболист Сандро Мацола почина на 83-годишна възраст, съобщиха от Интер – клуба, на който той посвещава цялата си професионална кариера. Причината за смъртта му не е уточнена.

Мацола остава една от емблематичните фигури в историята на Интер и италианския футбол. С екипа на "нерадзурите“ той печели два пъти Европейската купа, предшественика на днешната Шампионска лига, както и два пъти Междуконтиненталната купа.

В богатата му клубна кариера личат и четири шампионски титли на Италия, като Мацола прекарва целия си път като футболист в Интер.

Големи успехи постига и с националния отбор на Италия. Мацола е част от състава, който през 1968 година става европейски шампион.

За "Скуадра адзура“ халфът записва общо 70 мача и 22 гола. Участва на три световни първенства, а през 1970 година достига до финала на Мондиала, където Италия завършва със сребърните медали.

Сандро Мацола оставя след себе си кариера, свързана изцяло с Интер на клубно ниво и белязана от успехи както с "нерадзурите“, така и с националния отбор на Италия.

#Сандро Мацола #Интер ФК

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