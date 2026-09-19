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Монако се изкачи на върха в Лига 1

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На 15 октомври Монако гостува на ЦСКА в мач от основната фаза на Лигата на конференциите

Монако се изкачи на върха в Лига 1
Снимка: БТА
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Отборът на Монако се изкачи еднолично в класирането на френската Лига 1, след като спечели с 2:1 домакинството си на Ланс от 5-ия кръг.

Парис Брунер изведе монегаските напред в резултата в 32-рата минута, а след почивката Матийо Юдол изравни в 58-ата минута. Решителният момент настъпи шест минути преди края на редовното време, когато Жонатан Гради си вкара автогол и даде победата на Монако.

Това бе последен мач и за двата тима преди паузата за националните отбори. След подновяването Монаго ще приеме Тулуза на 10 октомври (събота) от 21:45 часа българско време, а непосредствено след това на 15 октомври (четвъртък) ще бъде и първият мач на тима от основната фаза на Лигата на конференциите срещу ЦСКА. Двубоят ще бъде в София от 19:45 часа.

#Лига 1 2026/2027 #ФК Монако

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