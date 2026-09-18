Джеф Щрасер: Първото място ще бъде трудно за постигане, Исландия изглежда е с една степен по-високо

Селекционерът на Люксембург Джеф Щрасер определи Исландия като най-силния отбор в групата от Лигата на нациите, в която са още България и Естония. 51-годишният специалист призна, че първото място ще бъде трудно достижимо за неговия тим, но очаква "червените лъвове“ да продължат доброто си представяне от последните срещи.

Люксембург започва участието си в турнира с гостуване на България на 26 септември на стадион "Христо Ботев“ в Пловдив. Само десет дни по-късно, на 6 октомври, двата отбора ще се срещнат отново, този път в Люксембург.

Щрасер обяви група от 26 футболисти за предстоящия цикъл от четири срещи за 11 дни. Сред повиканите е и бившият защитник на ЦСКА Енес Махмутович, който в момента е съотборник на българския национал Иван Турицов в Динамо Батуми.

Трима футболисти получават първи повиквателни. Това са вратарите Лукас Фокс и Тим Кипс, както и атакуващият полузащитник Омар Натами.

Една от основните теми пред Щрасер е новият формат, при който националните отбори трябва да изиграят четири мача в рамките на 11 дни.

"Ще трябва да определим идеалния размер на групата. По-голяма от обикновено, но не твърде голяма, тъй като ще прекарваме значително време заедно. Ще се справим както обикновено и ще играем мач за мач. Ще имаме по-малко време за адаптация и обсъждане с играчите, като ще се фокусираме върху това какво е минало добре и какво не. Ще надграждаме върху изводите, които получаваме след всеки мач“, обясни специалистът.

Селекционерът няма сериозни притеснения относно физическото състояние на футболистите си, тъй като според него достатъчно от тях са свикнали да играят при висока интензивност.

Щрасер направи и своя анализ на съперниците, като постави Исландия най-високо по отношение на колективните и индивидуалните качества, следвана от България и Естония.

"Исландия се гордее с най-много колективни и индивидуални качества. След това България и накрая Естония. Те ще предложат различни подходи и стилове на игра“, заяви той.

Специалистът обърна внимание на футболисти като Оскарсон от Реал Сосиедад, Йоханесон от Кьолн, Гудмундсон от Лацио и Торстейнсон от Херта Берлин като част от потенциала, с който разполага исландският тим.

Щрасер познава по-добре България след срещите между двата отбора в Лигата на нациите през 2024 година и очаква сериозно изпитание в Пловдив.

"България, от друга страна, има нов треньор през последните девет мача. Те разчитат на играчи, притежаващи отлични индивидуални качества. Имат компактна защитна единица, агресивни са и имат добри преходи“, коментира селекционерът.

По думите му Естония също се развива и се стреми към атакуващ футбол, като най-често използва система 3-5-2.

"Ще трябва да бъдем уважителни към съперниците, но и със сигурност амбициозни“, добави Щрасер.

Въпреки амбициите на Люксембург, специалистът вижда Исландия като отбора с най-силни позиции в групата.

"Първото място ще бъде трудно за постигане. Исландия изглежда е с една степен по-високо. Нека се опитаме да запазим инерцията, която показахме в последните мачове, не само по отношение на качеството на играта ни на терена, но и по отношение на резултатите ни“, завърши Джеф Щрасер.

България и Люксембург имат 17 мача помежду си от 1969 година насам, като националният ни отбор е спечелил 14 от тях, а останалите три са завършили наравно.