Парламентарен вот в Русия - какви са надеждите и опасенията на руснаците?

За първи път от началото на войната в Украйна в Русия се провеждат парламентарни избори. Вотът започна днес и ще продължи до 20 септември. Гласуване се провежда и в окупираните от Русия територии в Украйна. Резултатите от изборите са определяни като предизвистени, като се очаква управляващата "Единна Русия" да запази пълен контрол. През август Върховният съд забрани участието на опозиционната партия "Яблоко" и заличи нейната регистрация. Телевизионни екипи на ЕBU - Европейският съвет за радио и телевизия провериха какви са надеждите и опасенията на руснаците.

Целеево - селище на около 60 километра от Москва, с голф и поло клуб и луксозен хотелски комплекс. Там преминава ежедневието на това тричленно семейство - Анастасия - журналистка, Олег - реставратор и дъщеря им Стеша.

Анастасия: "Не мога да кажа, че животът ни е катастрофа, и че изобщо не се справяме, но това не е живота, с който бяхме свикнали. Искаме икономиката в страната ни да се подобри, защото определено поскъпването се усеща. Много хора остават без работа. Освен това, много компании намаляват заплатите. Цените в магазините растат."

Според статистиките през септември инфлацията в Русия се е забавила до 6,3 процента. Независимо от формалното стабилизиране на показателите - високите цени на продуктите, услугите и недостига на горива са основните проблеми за руснаците.

Анастасия: "Стояхме на опашка за бензин два часа." Олег: "Да, и извадихме късмет."

Владимир Путин призова руснаците да гласуват и определи вота като барометър за стабилността на страната.

Анастасия: "Няма да гласуваме. Напълно наясно сме, че животът ще продължи както досега."

Избирателна апатия има и в Чехов в Московска област.

Анна: "Не гласувам, защото, не виждам смисъл. Всички, които избираме, после не правят нищо."

През последните месеци градът няколко пъти попадаше под ударите на украински дронове.

Ирина: "Искам Думата да си върши добре работата. Не да приема закони за кокошките и разни подобни неща - а за важните проблеми. Искам децата ни да растат в мир и когато излизаме навън, да не се налага да гледаме към небето и да проверяваме дали летят дронове."

Анастасия също се надява скоро да настъпи краят на войната.

Анастасия: "Просто не мога... когато осъзная, че хора умират и от двете страни. Аз съм много емоционален човек и искам всичко това да спре. Всичко останало няма значение."

Руснаците не очакват изборни резултати, а се опасяват от това какво следва - може да бъде обявена нова мобилизация за военнослужещи, да затворят границите за мъжете, да има ново увеличение на данъците, както и нов скок на цените.