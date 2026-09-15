"Безотговорно и опасно": Урсула фон дер Лайен порица Русия след инцидентите с дрон

Председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен определи като "безотговорно и опасно" поведението на Русия, след като Дания се оплака от изстрелване на сигнални ракети срещу един от нейните хеликоптери, а самолет на НАТО трябваше да свали дрон в Литва, предаде Франс прес.

"Европа отново се изправя срещу безотговорното и опасно поведение на Русия", написа в социалната платформа Екс председателката на Европейската комисия.

Тези инциденти са "част от по-широка тенденция на прояви на агресия и провокация от страна на Русия спрямо Европа", добави Фон дер Лайен.