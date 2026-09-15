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Саботаж парализира железопътния транспорт в Нидерландия

Тоня Димитрова от Тоня Димитрова
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Саботаж парализира железопътния транспорт в Нидерландия. В северната, в централната и в източната част на кралството влаковете се движеха с огромни закъснения заради нарочно поставени материали на жп линиите.

Това става в деня, в който се открива новият парламентарен сезон и се представя проектобюджетът за 2027-ма година.

На поне 30 локации в Нидерландия, голяма част от тях в селски райони, са открити тръби и кабели на жп-линиите.

Йоке фон дер Кройсен, представител на жп компания ProRail: "От 5 и половина сутринта има множество инциденти по жп релсите в страната. Проведохме разследване и посетихме на място локациите, където открихме нарочно поставени материали. Ето защо инцидентите са класифицирани като саботаж срещу железопътната инфраструктура."

Тръби „умишлено“ са били закрепени към релсите и това кара компютърната система на „ПроРейл“ да ги разпознава като „заети“, въпреки че там няма влак. Това води до т. нар. „секционни смущения“. На много места влаковете се движат по-рядко или изобщо не се движат. Засегнати бяха и линии до летище „Схипхол“ в Амстердам.

Йоке фон дер Кройсен, представител на жп компания ProRail: "На едно от местата има съприкосновение на влак с тези материали. За щастие това не доведе до катастрофа и наранявания."

Все още не са идентифицирани нито заподозрени, нито мотивите. Води се разследване. Органите на реда разчистват всички жп релси, но на места отново са поставяни материали.

Йоке фон дер Кройсен, представител на жп компания ProRail: "Имаме причина да вярваме, че на места материалите нарочно са връщани обратно. Естестевно точно на тези места засилваме наблюдението. Нямаме гаранции, че няма да има отново повторение на опитите."

Днес крал Вилем - Александър откри новия парламентарен сезон и с реч представи приоритетите в бюджета за следващата година.

Не е ясно дали саботажът е свързан с Деня на бюджета, но причинените от него смущения са провалили плановете на много хора да присъстват на събитието.

#саботаж #Нидерландия #железопътен транспорт

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