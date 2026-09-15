Повече пари за децата и семействата в следващия бюджет, заяви финансовият министър

Повече пари за децата и семействата ще бъдат заложени в следващия бюджет. Това съобщи вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев, който откри учебната година в 35-то училище в София. По думите му, се подготвя цялостен социален пакет.

С новия бюджет, финансовото министерство ще се опита да намали дефицита от разчетените предварително 3,8% на 3 на сто.

В същото време ще бъдат заложени повече пари за децата и семейството - по данни на НСИ през миналата година 33,1% от децата у нас живеят в риск от бедност, без социални трансфери процента скача до над 40 на сто.

Независимо от социалния статус и материално положение, повечето родители у нас се лишават от нещо, за да може децата им да отидат на училище. Иво и Полина от Варна имат собствен бизнес и три деца.

Иво Илиев: "От пети до седми клас е така наречената велика подготовка за матурите, която общо взето коства около един апартамент пари. През това време ние сме се лишавали от всякакви излишни разходи - пътувания, почивки, всичко каквото може защото това са едни много скъпи уроци, няма какво да се лъжем, почти изцяло частни, за да могат да се подготвят децата." Полина Коцева:"В един момент наистина имаш да вземеш куп униформи, за едното за другото, за третото дете, куп помагала, които всяка следваща година стават все по-скъпи."

Семейството е решило, че лятната почивка в чужбина ще излезе прекалено скъпа и са предпочели да почиват за по-малко време у нас.

Иво Илиев: "За да може за учебната година на тези деца да им вземем двойно по-скъпите маратонки, двойно по-скъпите раници, двойно по-скъпите учебници и помагала и всичко което е по две, да не говорим, че сега ситуацията е още по-трудна за всеки български родител, защото дори храната за тези деца е по две, медицинската помощ е по две и тя е все по оскъдна особено в по-малките градове."

В Благоевград ситуацията е не е по-различна.

"В момента покупката която направихме също ми се струваше малко по-скъпа. Взехме 18 тетрадки, 20 подвързии, маркери защото обича тя да си подчертава, допълнителни неща, дадох 40 евро. Спестихме от маратонки."

По данни на националната статистика в условия на материални лишения живеят близо една третата от децата у нас. Най-много са тези, които не могат да отидат на почивка, чийто родители не могат да си позволят странични занимания като музика и спорт, а над 16% нямат два чифта нови обувки.

Гълъб Донев, министър на финансите: "С министър Ефремова работим да предложим през бюджета един социален пакет, който да даде възможност да подкрепим децата и семейството."

По думите на Донев ще бъдат направени разчети за увеличения на всички социални плащания.

Гълъб Донев, министър на финансите: "Ще видите, че няма област, която да няма промяна на параметрите."

В това се включва увеличение на минималната работна заплата, който трябва да бъде в диапазона между 620 евро и 672 евро.

Гълъб Донев, министър на финансите: "Ние правим всичко възможно размерът на минималната заплата да бъде повече към горната граница на този диапазон."

Очаква се новият бюджет да бъде готов до 15 октомври.

По темата работиха Цветелина Катанска, Нивелина Няголова, Миглена Медарова