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Скеле колкото девететажна сграда: Започва изписването на купола на храма "Свети Висарион Смоленски"

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Величка Петкова
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20 години след освещаването на катедралния храм "Свети Висарион Смоленски" в Смолян започна мащабното изписване на купола.

Стенописите се реализират благодарение на основните ктитори на храма семейство Баткови. Художниците работят на височина от близо 30 метра. За да достигнат до купола в църквата беше монтирано огромно скеле.

С площ от близо 600 квадратни метра куполът на храма е истинско предизвикателство за екипа на проф. д-р Владимир Аврамов. В центъра според канона е медальонът с образа на Христос Пантократор, който е с внушителни размери.

проф. д-р Владимир Аврамов, художник: "За пръв път осъществявам такива мащабни параметри, самият медальон с Пантократора е над 6 метра, главата е една трета, т.е. около 2 метра и нещо. Не може да си представите пространствено какво голямо предизвикателство е и още повече, че от скелето под него ние нямаме директната дистанция, за да го възприемем по този начин, както се възприема след свалянето на скелето и от проекта, разбира се."

Всеки ден по няколко пъти художниците се качват и слизат от скелето, високо колкото девететажна сграда.

проф. д-р Владимир Аврамов, художник: "Ние човеците пълзим, не се качваме, пълзим буквално по тези стълби в рамките на няколко минути, и чисто физическите усилия са доста сериозни, но както се казва целта оправдава средствата и ние си наричаме тези сълби, стълба към небето. Там се осъществява нашето символично тайнство, тайнството на образописците."

Десетки образи на персонажи от Библията, пророци, светци ще бъдат изписани в пръстени около централния образ на Христос. Това ще продължи вероятно няколко години.

#девететажно скеле #" Свети Висарион Смолянски" #изографисване

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