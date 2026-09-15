Значителна облачност днес, на места с превалявания от дъжд

В следобедните часове облачността над по-голямата част от страната ще е значителна и на места главно в планините от Западна България ще превали. В източните райони ще духа слаб, до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 21° и 26°, в София – около 22°, на морския бряг между 21° и 24°.

През нощта облачността ще намалява и само над югоизточните райони ще остане значителна. Сутринта в Източна България и низините ще е с ниска облачност или мъгла. Минималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 12°, а максималните между 23° и 28°, в София – около 25°, по Черноморието от 24° до 26°.

Утре ще е слънчево със слаби валежи в югоизточните райони, а след обяд и на отделни места в планинските. Ще духа слаб, в югоизточните райони до умерен североизточен вятър, на морския бряг от изток-североизток.

По Черноморието ще бъде слънчево с временни увеличения на облачността. По южното крайбрежие почти през целия ден ще вали слабо.

В планините ще има променлива облачност и на отделни места, главно в масивите от Югозападна България и в Централна Стара планина ще превали слабо. По високите части ще духа до умерен вятър от северна четвърт.

В четвъртък и петък ще бъде слънчево. В сутрешните часове в Източна България ще е с ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от изток. Минималните температури ще са между 8° и 13°, дневните – между 24° и 29°, през втория ден с 1-2 градуса по-високи.

През почивните дни ще е предимно слънчево, със следобедни превалявания на отделни места главно над планинските райони. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Съществена промяна на температурите не се очаква.