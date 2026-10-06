Пожарът в Ивайловградско все още не е локализиран: Няма опасност за населени места

Все още не е локализиран пожарът в Ивайловградско, който навлезе на територията на Гърция.

Вече трети ден пожарникари, горски служители и доброволци се борят със стихията, която засегна 3000 декара на границата. Продължаваме с прокарването на просеки в опит да затворим пожара, съобщи за "По света и у нас" директорът на регионалната дирекция на пожарната в Хасково старши комисар Митко Чакалов.

По-късно през деня ще се прецени необходима ли е помощ по въздух. Два дни хеликоптери помагаха в борбата с огъня, който е на много трудно достъпен терен. Няма опасност за населени места.