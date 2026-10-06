БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Евтим Милошев: Няма нищо скрито или тайно в...
Чете се за: 05:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пожарът в Ивайловградско все още не е локализиран: Няма опасност за населени места

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази
остава сила частичното бедствено положение заради пожара ивайловград
Слушай новината

Все още не е локализиран пожарът в Ивайловградско, който навлезе на територията на Гърция.

Вече трети ден пожарникари, горски служители и доброволци се борят със стихията, която засегна 3000 декара на границата. Продължаваме с прокарването на просеки в опит да затворим пожара, съобщи за "По света и у нас" директорът на регионалната дирекция на пожарната в Хасково старши комисар Митко Чакалов.

По-късно през деня ще се прецени необходима ли е помощ по въздух. Два дни хеликоптери помагаха в борбата с огъня, който е на много трудно достъпен терен. Няма опасност за населени места.

#Ивайловградско #гасене на пожар #пожар

Последвайте ни

ТОП 24

Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
1
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по баскетбол
2
Константин Папазов е новият президент на Българската федерация по...
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите на БНТ от посрещането на тленните останки на цар Самуил
3
10 чужди телевизии, сред тях и Би Би Си, излъчиха кадрите на БНТ от...
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив, пациенти са били върнати и чакат извън сградата (СНИМКИ)
4
Полицейска акция в УМБАЛ „Св. Георги“ в Пловдив,...
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини, училища и институции (СНИМКИ)
5
Серия от бомбени заплахи в страната: Евакуирани са детски градини,...
Отново с час назад: На 25 октомври се връщаме към астрономическото време
6
Отново с час назад: На 25 октомври се връщаме към астрономическото...

Най-четени

Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев" Пловдив Илиян Филипов
1
Убит е бизнесменът и собственик на футболния клуб "Ботев"...
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на президента на Ботев Пд Илиян Филипов
2
От Локомотив Пд изказаха съболезнования по повод смъртта на...
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край имота на убития Илиян Филипов във фаталната нощ
3
БНТ разполага с ексклузивни кадри от охранителните камери край...
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян Филипов?
4
Показно убийство в Пловдив: Какво се знае за разстрела на Илиян...
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус 5° и 0° до 22° и 27°
5
Времето през октомври: Есента настъпва с температури от минус...
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно оръжие, работи се по всички версии
6
Полицията за убийството на Илиян Филипов: Застрелян е с огнестрелно...

Още от: Регионални

Два кораба са ударени от дронове на 80 мили източно от Бяла?
Два кораба са ударени от дронове на 80 мили източно от Бяла?
Жителите на варненския квартал "Виница" искат самостоятелно управление Жителите на варненския квартал "Виница" искат самостоятелно управление
Чете се за: 04:52 мин.
Пожар унищожи три къщи в кв. "Факултета" Пожар унищожи три къщи в кв. "Факултета"
Чете се за: 00:32 мин.
Срещу климатичните промени: Нови сортове плодове разработват в Института по земеделие в Кюстендил Срещу климатичните промени: Нови сортове плодове разработват в Института по земеделие в Кюстендил
Чете се за: 02:12 мин.
Продължава борбата с пожара в Ивайловградско, засегнати са над 3000 декара Продължава борбата с пожара в Ивайловградско, засегнати са над 3000 декара
Чете се за: 00:52 мин.
Продължава делото срещу мъчителите на животни Продължава делото срещу мъчителите на животни
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Два кораба са ударени от дронове на 80 мили източно от Бяла?
Два кораба са ударени от дронове на 80 мили източно от Бяла?
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
Румен Радев свиква среща с институциите във връзка с инцидента в икономическа зона на България в Черно море Румен Радев свиква среща с институциите във връзка с инцидента в икономическа зона на България в Черно море
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
Евтим Милошев: Няма нищо скрито или тайно в споразумението за предаването на тленните останки на цар Самуил Евтим Милошев: Няма нищо скрито или тайно в споразумението за предаването на тленните останки на цар Самуил
Чете се за: 05:27 мин.
У нас
"Тренд": Сигурен балотаж на вота, Йотова - Вълчев с подкрепа от близо 48% "Тренд": Сигурен балотаж на вота, Йотова - Вълчев с подкрепа от близо 48%
Чете се за: 01:52 мин.
У нас
Хиляди фенове гледаха завръщането на „Под прикритие“:...
Чете се за: 07:45 мин.
У нас
Прокуратурата с подробности за акцията в пловдивската болница...
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Достъп до гориво, освободено от данък: Тръмп разреши всеки да...
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Пожарът в Ивайловградско все още не е локализиран: Няма опасност за...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ