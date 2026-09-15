Станимира Петрова: Мотивирана съм да спечеля още медали

Сърдечен жест на президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински върна Станимира Петрова на ринга. Това заяви самата тя при първата ѝ медийна изява преди европейското първенство за мъже и жени в София, което ще бъде излъчено и в ефира на БНТ 3.

„Мисля, че почивката ми се отрази страхотно, защото явно съм имала нужда точно от това психически да почина. Определено е много по-различно вече, защото се прибирам вкъщи и някой ме очаква. Може би най-златният и най-ценният медал е там вкъщи, но аз смятам и други медали е спечеля. Така че мотивирана съм дори заради него, защото едни от думите, пак ще се върна на разговор с Красимир Инински, но той ми каза: „Върни се, ако спечелиш медал лично малкият ще го закачи на врата“. Разчувствах се. Това е. Благодаря“, каза Петрова.