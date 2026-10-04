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Бяла победи израелския Холон и продължава напред в турнира за Купата на ЕХФ

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Виолета Никифорова
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Чете се за: 01:12 мин.
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Българският хандбален шампион при жените продължава към третия кръг на турнира.

Бяла
Снимка: БТА
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Българският хандбален шампион Бяла победи гостуващия израелски Холон след изпълнение на дузпи и се класира за третия кръг на турнира за Купата на ЕХФ за жени. Вчера беленският отбор загуби срещата с 32:34, но днес обърна резултата в своя полза.

Възпитаничките на треньорката Виктория Жосан спечелиха реванша с 31:29 в редовното време и по този начин заличиха разликата от първия мач вчера също в "Арена Бяла“. При наказателните удари беленчанки постигнаха резултата 4:3 за крайното 35:32. Домакините имаха предимство през цялата среща.

При 7-метровите наказателни удари българските хандбалистки бяха по-прецизни и така стигнаха до крайния успех.

„Искам да благодаря на състезателките. Момичетата направиха днес голям мач. Те наистина стават герои. България, гордей се с тях! Това е голяма крачка напред“, сподели треньорът Виктория Жосан.

Кадри от срещата ще откриете във видеото.

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