Бяла победи израелския Холон и продължава напред в турнира за Купата на ЕХФ

Българският хандбален шампион Бяла победи гостуващия израелски Холон след изпълнение на дузпи и се класира за третия кръг на турнира за Купата на ЕХФ за жени. Вчера беленският отбор загуби срещата с 32:34, но днес обърна резултата в своя полза.

Възпитаничките на треньорката Виктория Жосан спечелиха реванша с 31:29 в редовното време и по този начин заличиха разликата от първия мач вчера също в "Арена Бяла“. При наказателните удари беленчанки постигнаха резултата 4:3 за крайното 35:32. Домакините имаха предимство през цялата среща.

При 7-метровите наказателни удари българските хандбалистки бяха по-прецизни и така стигнаха до крайния успех.

„Искам да благодаря на състезателките. Момичетата направиха днес голям мач. Те наистина стават герои. България, гордей се с тях! Това е голяма крачка напред“, сподели треньорът Виктория Жосан.

Кадри от срещата ще откриете във видеото.