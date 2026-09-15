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Раздадоха наградите „Еми“: Кои са най-добрите телевизионни продукции?

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Снимка: БТА
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Триумф за „Спешни случаи в Питсбърг" и „Заливът на вдовицата" на тазгодишните награди „Еми". Двата сериала обраха статуетките в почти всички категории по време на церемонията, на която бяха раздадени най-престижните телевизионни отличия. С „Еми" беше отличен и сваленият от ефир заради Доналд Тръмп телевизионен водещ Стивън Колбер. А актьорът Матю Рийс написа историята.

Ноа Уайли като лекар в спешно отделение - това не е дежа вю от едноименния медицински сериал от 90-те години, а „Спешни случаи в Питсбърг". Лентата, която всеки сезон проследява едно денонощие в болница, за втора година е отличена с най-престижната награда „Еми" - за драматичен сериал. А Уайли за втора поредна година е най-добър актьор.

Ноа Уайли, актьор: „Израснал съм в Лос Анджелис, аз съм дете на Холивуд и през целия си живот съм боготворил телевизията и киносалоните. Това е всичко, което съм искал да правя и единствения клуб, към който съм искал да се присъединя. Благодаря ви, че ме приехте.“

Това, обаче, беше нощта на „Заливът на вдовиците" - комедията, с елемент на хорър спечели рекордните 14 статуетки. А уелският актьор Матю Рийс влезе в историята като първият, спечелил две награди в две категории за главна роля за една нощ.

Матю Рийс, актьор: „Искам да благодаря на кмета и на всички жители на „Заливът на вдовиците“ - пред и зад камера. Вие сте невероятни. А това е роля, каквато човек играе веднъж в живота си.“

Слисаният Рийс слезе от сцената, само за да се върне обратно минути по-късно, когато беше отличен за „Звярът в мен".

Матю Рийс, актьор: „Божичко. Ако се опитате да ме спрете, ще ви намушкам с наградата. Това е огромна изненада за мен, защото бях номиниран с невероятни актьори в тази категория.“

Броени месеци, след като беше свален от ефира на CBS заради Доналд Тръмп, водещият на „Късното шоу" Стивън Колбер получи „Еми" за 11-те сезона, в които всяка вечер влизаше в домовете на американците. През май, когато беше последното му предаване, всички други вечерни шоута избраха да нямат ефир. Тази нощ водещите им дадоха тон на овациите на крака за Колбер.


#телевизионни продукции #най-добри #наградите „Еми“

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