БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Нова учебна година: 2322 училища отварят врати за над 700...
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Сериалът “Widow's Bay“ постави рекорд като завоюва 14 награди „Еми“ на церемония в Лос Анджелис (СНИМКИ)

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
A+ A-
Чете се за: 05:35 мин.
Любопитно
Запази
сериалът ldquowidow 39s bayldquo постави рекорд завоюва награди bdquoемиldquo церемония лос анджелис снимки
Снимка: БТА
Слушай новината

Сериалът Widow's Bay стана големият победител на 78-ите награди „Еми“, като спечели рекордните 14 отличия, включително за най-добър комедиен сериал, съобщи Асошиейтед прес. Продукцията на Apple TV получи осем награди още на церемонията „Криейтив артс Еми“, а на основната церемония добави още шест отличия. Сред тях бяха наградите за главна мъжка роля на Матю Рис и за поддържащи роли на Стивън Рут и Кейт О'Флин.

Британската актриса Кейт О’Флин, известна най-вече с театралните си изяви, изпълнява ролята на Патриша Мойер в Widow's Bay. Героинята ѝ е служителка в общината и аутсайдер, която се сблъсква с демонични сили.

„Това е ролята на живота ми. Посвещавам я на всички жени като Патриша.“, каза О’Флин от сцената.

Стивън Рут, един от най-разпознаваемите характерни актьори на американския екран през последните десетилетия, също бе отличен за ролята си в сериала. Той надделя над Харисън Форд, който бе сред фаворитите за ролята си в „Терапия“.

Освен наградата за най-добър актьор в комедиен сериал, Матю Рис спечели и отличието за най-добър актьор в сериал или филм за „Звярът в мен“ (The Beast in Me). Така той стана първият мъж, спечелил в рамките на една година награди „Еми“ в две категории за главна мъжка роля. Рис получи и една от наградите за най-добър комедиен сериал като изпълнителен продуцент на Widow's Bay.

Сериалът, чийто първи сезон е създаден от Кейти Диполд, съчетава елементи на комедия и хорър и разказва историята на общност на остров в Нова Англия, която се изправя пред вековно проклятие. Рис изпълнява ролята на кмета на острова.

„Благодаря на „Епъл“, че ни позволиха да предприемем този смел творчески ход. Те наистина просто ни оставиха да направим този странен сериал.“, каза Диполд, докато приемаше наградата за най-добър комедиен сериал.

„Спешни случаи в Питсбърг“ за втора поредна година бе избран за най-добър драматичен сериал. Ноа Уайли получи наградата за главна мъжка роля в драматичен сериал за участието си в продукцията. Въпреки това сериалът не оправда високите очаквания и на основната церемония не получи друга награда.

Риа Сийхорн спечели първата си награда „Еми“ за главна женска роля в драматичен сериал за „Плурибус“. При комедийните сериали Жан Смарт бе отличена за пети пореден път за ролята си в „Хитринки“, но това беше и единствената награда за този сериал на основната церемония. С осмата си награда „Еми“ Смарт се изравни с Клорис Лийчман и Джулия Луис-Драйфъс и Алисън Джани по брой актьорски отличия.

Продукцията „Любов в повече в Сейнт Луис“ бе обявена за най-добър сериал с ограничен брой серии, а Сали Фийлд спечели наградата за главна женска роля в сериал или филм за Remarkably Bright Creatures. В категорията за риалити предаване бе отличен „Предателите“, а вечерното шоу The Late Show with Stephen Colbert спечели наградата за вариететно предаване. Хуманитарната награда „Боб Хоуп“ бе присъдена на Майкъл Дж. Фокс.

Снимки: БТА

Церемонията се състоя в Лос Анджелис и бе водена от актрисата Маришка Харгитай. Сали Фийлд отдаде почит на звездата Доли Партън, която почина миналия месец. Това стана по време на телевизионното предаване, в което участва и певицата Риба Макинтайър. Бяха поднесени и трогателни слова за Катрин О’Хара, починала през януари, както и за Роб Райнър, който бе убит заедно със съпругата си Мишел Сингър Райнър в дома им през декември. Райнър, който по-рано бе удостоен посмъртно с награда „Еми“ за най-добър гост-актьор в комедиен сериал за ролята си в „Мечката“ (The Bear), бе почетен от своята приятелка и колежка от сериала Джейми Лий Къртис.

„Той беше щедър, добър и невероятно забавен човек, както и приятел на всички. И на всички ни липсват Роб, Мишел и онези, които загубихме през тази година“, каза Къртис.

#поставен рекорд #награди „Еми“ #церемония #Лос Анджелис

Последвайте ни

ТОП 24

България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу хибридните атаки
1
България и Италия подкрепят изграждането на Европейски център срещу...
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина върху смъртта на шестте жертви (ОБЗОР)
2
Случаят "Петрохан": Нови експертизи хвърлят светлина...
Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната ситуация
3
Джанлоренцо Бленджини: Хареса ми реакцията на отбора след спорната...
Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на БНТ влезе на метри от имота
4
Какво се случва днес с хижа "Петрохан"? – екип на...
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
5
Молитвата за Кръстовден - за здраве, мир и спасение
Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което представял като говеждо
6
Месар беше осъден в Ирак за продажбата на свинско месо, което...

Най-четени

Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
1
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
2
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
3
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
4
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
5
Украйна спря България след четиригеймова битка в София
Кой е строил подземни тунели в Рациария?
6
Кой е строил подземни тунели в Рациария?

Още от: Още

За първия учебен ден: Патриарх Даниил пожела на децата да избират доброто и да постоянстват в него
За първия учебен ден: Патриарх Даниил пожела на децата да избират доброто и да постоянстват в него
Председателят на Народното събрание Михаела Доцова откри учебната година в Берковица Председателят на Народното събрание Михаела Доцова откри учебната година в Берковица
Чете се за: 01:30 мин.
Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя
Чете се за: 01:32 мин.
Куриоз във Варшава: Лос блокира движението на централа жп гара Куриоз във Варшава: Лос блокира движението на централа жп гара
Чете се за: 00:30 мин.
Как посрещна първия учебен ден едно многодетно семейство от Варна Как посрещна първия учебен ден едно многодетно семейство от Варна
Чете се за: 03:20 мин.
Министър Георги Вълчев: Училището има мисия – да даде на всяко дете знание, увереност и шанс да намери своя път в живота Министър Георги Вълчев: Училището има мисия – да даде на всяко дете знание, увереност и шанс да намери своя път в живота
Чете се за: 04:37 мин.

Водещи новини

Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на времето и не се забравя
Президентът Илияна Йотова: Датата 15 септември не е подвластна на...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Председателят на Народното събрание Михаела Доцова откри учебната година в Берковица Председателят на Народното събрание Михаела Доцова откри учебната година в Берковица
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Министър Георги Вълчев: Училището има мисия – да даде на всяко дете знание, увереност и шанс да намери своя път в живота Министър Георги Вълчев: Училището има мисия – да даде на всяко дете знание, увереност и шанс да намери своя път в живота
Чете се за: 04:37 мин.
У нас
За първия учебен ден: Патриарх Даниил пожела на децата да избират доброто и да постоянстват в него За първия учебен ден: Патриарх Даниил пожела на децата да избират доброто и да постоянстват в него
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Цените на горивата: Дизелът удари 1,90 евро за литър
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Как посрещна първия учебен ден едно многодетно семейство от Варна
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Зеленски обяви, че Украйна е готова на деескалация
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Пореден дрон е навлязъл във въздушното пространство на Литва
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ