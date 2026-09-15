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Последствия от войната: Отново дронове в Литва и Полша

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Руска фрегата е изстреляла сигнали ракети по датски военен хеликоптер, близо до бреговете на Дания. Инцидентът е станал в четвъртък, но едва сега беше съобщен от Копенхаген.

А тази сутрин в Литва НАТО-вски изстребител свали дрон, за който се предполага, че е изстрелян от територията на Беларус. Новината съобщи литовският президент Гитанас Науседа. Това е пореден случай на нарушаване на въздушното пространство на страната.

А в отговор на атаката от неделя вечер, при която Русия нанесе удар срещу влака Киев-Варшава, непосредствено до полската граница, Вашршава обяви, че е извършила военна операция, с цел опазване на въздушното си пространство. Вчера край бреговете на Балтийско море в Полша беше намерен и дрон, за който се предполага, че е руски.

#отново дронове #Литва #Полша

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