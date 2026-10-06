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Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал. Премиерът Румен Радев свика среща с институциите след инцидента в Черно море. Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона, коментира той. Министърът на отбраната Димитър Стоянов потвърди, че два хеликоптера пътуват към Варна, а в операцията ще се включи и самолет Су-25. Част от пострадалите моряци са транспортирани във Военноморската болница
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АТАКА С ДРОНОВЕ СРЕЩУ КОРАБИ В ЧЕРНО МОРЕ

Какво всъщност е българската изключителна икономическа зона в Черно море?

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БГНЕС
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всъщност българската изключителна икономическа зона черно море
Снимка: БТА
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Изключителната икономическа зона на България в Черно море е морска зона отвъд и прилежаща към териториалното море. В нея страната не упражнява пълен суверенитет, но има специални суверенни права и юрисдикция, определени от международното морско право.

Съгласно Конвенцията на ООН по морско право изключителната икономическа зона може да се простира до 200 морски мили от изходните линии, от които се измерва териториалното море. В Черно море това разстояние не може да бъде приложено механично, тъй като морското пространство е ограничено и срещу България се намират други крайбрежни държави. Границите на българската изключителната икономическа зона са определени чрез споразумения с държавите от региона.

Важно е да се прави разлика между изключителната икономическа зона и териториалните води. Териториалното море на България е зона, в която страната упражнява суверенитет. В изключителната икономическа зона други държави запазват редица свободи, включително свободата на корабоплаване.

В същото време България има изключителни права върху проучването, използването, опазването и управлението на природните ресурси в зоната. Това включва живите ресурси на морето, както и ресурсите на морското дъно и подземните недра. Страната има юрисдикция и по отношение на определени дейности като изграждането и използването на изкуствени острови, съоръжения и инсталации, както и опазването на морската среда.

Това съчетание между свободата на корабоплаването и правата на крайбрежната държава превръща изключителната икономическа зона в особено чувствителна зона при военни конфликти и инциденти.

Търговски кораб, който преминава през българската изключителната икономическа зона, не се намира в български териториални води. Самото присъствие на чужд плавателен съд в зоната не представлява нарушение на българския суверенитет.

Зоната обаче не е извън обсега на българските институции. При определени обстоятелства България има задължения и правомощия, свързани с безопасността на корабоплаването, опазването на морската среда, предотвратяването на нарушения и търсенето и спасяването на хора в бедствие.

При настоящия инцидент с двата кораба мястото на атаката има съществено значение. Ако нападението е извършено в българската изключителната икономическа зона, то не е станало в български териториални води.

Атаката срещу цивилни търговски кораби обаче поставя сериозни проблеми за сигурността на международното корабоплаване, спазването на международното право и способността на държавите в региона да реагират при подобни инциденти.

В условията на войната в Черно море значението на зоната вече не се изчерпва с икономическите дейности. Там се пресичат търговски маршрути, енергийни и ресурсни интереси, екологични рискове и сигурността на цивилното корабоплаване.

#българска изключителна икономическа зона #два кораба са ударени в български води #Черно море

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