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Двама боксьори отпаднаха в последния момент от състава на България за европейското първенство

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Шампионатът на Стария континент ще се проведе между 17 и 25 септември.

Национали на България по бокс 2026
Снимка: БТА
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Българска федерация по бокс даде пресконференция преди дългоочакваното домакинство на София на европейското първенство. Шампионатът на Стария континент в зала "Асикс арена" ще се проведе между 17 и 25 септември. Битките ще бъдат предавани по БНТ 3 и на нашия сайт!

Викторио Илиев и Христеа Нинова отпадат от състава на България за европейското първенство, тъй като са получили травми в последните дни от подготовката. Това съобщиха старши треньорите на мъжете Жоел Арате и на жените Борислав Георгиев.

Мястото на Илиев ще бъде заето от Румен Руменов, докато при жените тимът няма готова заместничка на Нинова. Така България ще бъде представена с максималните десет боксьори при мъжете и с пет боксьорки при жените.

Участие в турнира ще вземат общо 405 състезатели от 44 държави, като ще има и един Отбор на бежанците, посочи генералният секретар на Европейски бокс (European Boxing) Мартин Фолке, който също бе на пресконференцията.

"Отговорността върху нас е огромна и напрежението си оказва влияние, но ние с моя екип ще се справим на доста високо ниво. Мисля, че ще имаме повод да се гордеем с това, което сме направили. Желая успех на треньорите и състезателите, да нямат контузии и да оставят сърцата си на ринга, за да можем да вървим с високо вдигната глава", заяви президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински.

"Очаквам момичетата да покажат това, което сме тренирали. Направихме топ подготовка. Златислава Чуканова, Венелина Поптолева и Станимира Петрова са ядрото на женския отбор, така че се надявам с тях да вземем три медала", посочи Борислав Георгиев.

Освен Чуканова (51 килограма), Поптолева (54 килограма) и Петрова (57 килограма), в отбора са още Валерия Андреева до 65 килограма и Алейна Мехмед до 80 килограма. Христеа Нинова, която трябваше да участва при 60-килограмовите, е с изкълчен глезен по време на бегови упражнения и е получила лекарска забрана за участие.

"Всички момчета в тима са готови на максимум и чакат началния гонг и да се качат на ринга. Над нас на ринга ще се вее знамето на България и не може да позволим то да падне. Отборите и при мъжете, и при жените ще играят за златен медал", добави Жоел Арате.

На европейското първенство България ще бъде представена от Ергюнал Сабри до 50 килограма, Хавиер Ибанес до 55 килограма, Радослав Росенов до 60 килограма, Румен Руменов до 65 килограма, Благовест Неделчев до 70 килограма, Рами Киуан до 75 килограма, Уилиам Чолов до 80 килограма, Семион Болдирев до 85 килограма, Роселин Бачевски до 90 килограма и Кирил Борисов над 90 килограма.

Състезателите се обединиха около мнението, че са направи добра подготовка, като това каза и Станимира Петрова. За нея това ще бъде първи турнир след Олимпийските игри в Париж през 2024 година - време, през което тя стана и майка.

За откриването на европейското първенство, което ще се проведе в "Асикс Арена" се очаква и пристигането на легендата на професионалния бокс и настоящ президент на Световен бокс (World Boxing) Генадий Головкин.

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