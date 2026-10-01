Тайсън Фюри и Антъни Джошуа се изправиха лице в лице преди сблъсъка им на ринга

Бившите световни шампиони по бокс при професионалистите в тежка категория Тайсън Фюри и Антъни Джошуа се изправиха лице в лице след потвърждението на сблъсъка им на ринга в края на годината.

Двамата британци ще се срещнат на стадион "Принсипалити" в Кардиф на 11 декември в дългоочакван двубой, който най-после ще се състои след години несигурност.

38-годишният Фюри и 36-годишният Джошуа излязоха заедно на пресконференция в Лондон, на която всеки запази уважителен тон спрямо другия, а единственият репортер, който зададе въпрос, получи отговор "без журналисти" от страна на Джошуа.

"Този мъж е двукратен световен шампион в тежка категория, олимпийски златен медалист и е модел на подражание в британския бокс от години. Често защитавам моя голям съперник пред феновете на улицата и им казвам, че ако могат да постигнат 10% от това, което той е постигнал, би било добре. Като оставим това настрана, тук сме да се бием и ще се бием, а аз очаквам с нетърпение предизвикателството. От 10 години се говори", заяви Тайсън Фюри, цитиран от агенция Ройтерс.

По време на проявата Антъни Джошуа призова за минута мълчание за двамата си приятели, които загинаха в автомобилна катастрофа в края на миналата година.