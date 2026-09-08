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България с представители във всички десет категории на европейското по бокс в София

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Спорт
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Националният селекционер Жоел Арате все още има въпросителни около състава.

Жоел Арате
Снимка: Startphoto.bg
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България ще има представители във всички десет категории при мъжете на европейското първенство по бокс, но националният селекционер Жоел Арате все още има въпросителни около състава. Това разкри роденият в Куба специалист на откритата тренировка, която националите проведоха на базата си в Дианабад.

До началото на европейското първенство, на което домакин ще бъде София, остават броени дни. Арате не уточни къде точно са колебанията му, но се предполага, че въпросът остава отворен в поне две категории - при най-тежките над 90 килограма, където за мястото претендират Кирил Борисов и Йордан Морехон, както и до 55 килограма, където са бронзовият медалист от Париж 2024 Хавиер Ибанес и Ясен Радев. Окончателният състав се очаква да бъде обявен идния вторник - 15 септември, а първенството се открива официално на 17 септември.

"България се гордее, че може да бъде домакин на европейското първенство. Подготовката за момента минава добре. Тук вече има седем държави, с които правим спаринги. Чакаме най-голям успех от всички състезатели", каза пред репортерите Арате.

"Ще имаме представители във всички десет категории. Всички боксьори са на максимум, на 100 процента, няма никой с контузии. Другата седмица ще обявим окончателния състав. За мен и за всички боксьори е много голяма чест, че европейското е в България. Очаквам всички да дадат максимума на ринга, както го правят на турнира "Странджа". В нашия отбор има три големи имена - Хавиер Ибанес, Радослав Росенов и Рами Киуан. Те тримата са печелили медали от всякакви големи първенства. Но и при всички останали боксьори има израстване и това ще се види на европейското", каза още националният селекционер.

"Аз като треньор искам да спечелим десет медала, но ще бъде много трудно. На това европейско първенство ще участват и Русия, и Украйна и ще бъде много трудно, но мисля, че минимумът ни е 3-4 медала. Не може по-надолу", добави Арате.

Той бе помолен да коментира и решението за връщането на руския отбор.

"Руският отбор винаги е силен, но и ние сме силни. При нашите състезатели има израстване и ще се види на европейското", завърши Жоел Арате.

Шампионатът на Стария континент ще се проведе в "Асикс Арена", като първите срещи са на 17 септември, а финалите са на 26 септември.

#европейско първенство по бокс в София 2026 #Жоел Арате

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