Тервел Пулев: Не може спортът да бъде оставен на самотек

Бронзовият олимпийски медалист от Лондон 2012 Тервел Пулев призова за повече подкрепа за детско-юношеския спорт и спортните клубове в България. Боксьорът беше сред гостите при откриването на новия спортен салон на Средното училище с разширено изучаване на чужди езици "Д-р Петър Берон“ в Перник.

Пулев определи изграждането на новото съоръжение като изключително положителна стъпка и изрази задоволство от качеството на изпълнението и условията, които то предоставя за подготовка на децата.

"Не може спортът да бъде оставен на самотек“, категоричен беше той, като подчерта, че спортните клубове не бива сами да бъдат натоварвани с осигуряването на необходимата база и условия за тренировки.

Тервел Пулев говори и от позицията си на ръководител на спортен клуб, като отбеляза, че познава отблизо трудностите, с които се сблъскват организациите в тази сфера. Според него изграждането и подобряването на спортната инфраструктура за деца и подрастващи трябва да продължи в цялата страна.

Олимпийският медалист акцентира и върху ролята на личния пример във възпитанието на младите хора.

"Няма как да даваме лош пример на подрастващите и да очакваме от тях нещо позитивно. Затова личният пример е водещ“, заяви Пулев.

Той поздрави ръководството на училището за реализирането на проекта за новия салон, който е започнал преди няколко години. По думите му процедурите са били затруднени от статута на сградата като паметник на културата, а инфлацията допълнително е усложнила изпълнението.

Пулев коментира и участието си във фестивала "Сурва“ в Перник през миналата година и потвърди желанието си отново да бъде част от традиционния празник.