Тервел Пулев: Не може спортът да бъде оставен на самотек

Олимпийският медалист подчерта необходимостта от подкрепа за спортните клубове и посочи личния пример като водещ фактор при възпитанието на подрастващите
Бронзовият олимпийски медалист от Лондон 2012 Тервел Пулев призова за повече подкрепа за детско-юношеския спорт и спортните клубове в България. Боксьорът беше сред гостите при откриването на новия спортен салон на Средното училище с разширено изучаване на чужди езици "Д-р Петър Берон“ в Перник.
Пулев определи изграждането на новото съоръжение като изключително положителна стъпка и изрази задоволство от качеството на изпълнението и условията, които то предоставя за подготовка на децата.
"Не може спортът да бъде оставен на самотек“, категоричен беше той, като подчерта, че спортните клубове не бива сами да бъдат натоварвани с осигуряването на необходимата база и условия за тренировки.
Тервел Пулев говори и от позицията си на ръководител на спортен клуб, като отбеляза, че познава отблизо трудностите, с които се сблъскват организациите в тази сфера. Според него изграждането и подобряването на спортната инфраструктура за деца и подрастващи трябва да продължи в цялата страна.
Олимпийският медалист акцентира и върху ролята на личния пример във възпитанието на младите хора.
"Няма как да даваме лош пример на подрастващите и да очакваме от тях нещо позитивно. Затова личният пример е водещ“, заяви Пулев.
Той поздрави ръководството на училището за реализирането на проекта за новия салон, който е започнал преди няколко години. По думите му процедурите са били затруднени от статута на сградата като паметник на културата, а инфлацията допълнително е усложнила изпълнението.
Пулев коментира и участието си във фестивала "Сурва“ в Перник през миналата година и потвърди желанието си отново да бъде част от традиционния празник.
"Пак ще ме видите на "Сурва“. Фестивалът е изключително зареждащ“, каза боксьорът, който при предишното си участие е носил звънци с тегло около 30-40 килограма и костюм, предоставен от групата от Богданов дол.
"Интересното в живота е да имаш мисия, да вървиш по пътя си. Щом има какво да учиш и да правиш, значи има цел, има смисъл“, добави Тервел Пулев.