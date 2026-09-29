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България ще участва с трима състезатели на световното първенство по спортна гимнастика

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Спорт
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Турнирът в в Ротердам (Нидерландия) започва на 17 октомври.

българия участва трима състезатели световното първенство спортна гимнастика
Снимка: Startphoto.bg
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България ще участва с трима състезатели на световното първенство по спортна гимнастика за мъже и жени, което ще се проведе от 17 до 25 октомври в Ротердам (Нидерландия).

Даниел Трифонов и Кевин Пенев ще играят многобой, а Давид Иванов - само на кон с гривни. При жените страната няма да има представителки.

Преди около десет дни националите спечелиха три медала на Световна купа в Унгария. Даниел Трифонов взе злато на финала на прескок, Йордан Александров стана шампион на успоредка, а Димитър Димитров - сребро на финала на земя.

"Това е най-успешната година за българската мъжка гимнастика по спечелването на медали, а още по-радостно, че всички участници на Световните купи спечелиха медали - не само един или два на гимнастика, но всички, които участваха спечелиха на различните медали. Като се връщам на европейското първенство - отново три финала направиха нашите момчета, което за последните години е постижение и бяхме на крачка от медал на висилка. Тези три финала показват, че се работи правилно и момчетата искат достатъчно да се реализират", каза на пресконференция старши треньорът на националния отбор Милко Танкушев.

"На европейското първенство на успоредка може да се похвалим, че победихме представители на Русия и на Великобритания. Поне на един уред сме горе-долу с първите, може да се мерим с тях. За Световната купа в Унгария бих казал отлична представяне на момчетата. Влезнаха с по-крайни класирания в осмицата, но на финала всичко с промени. Оказаха се психически доста на добро ниво. Поздравявам ги и тях, както и треньорският колектив, както и съдията Илия Янев. И се надявам, че на световното първенство, където ще участва Даниел Трифонов, му пожелавам успех, поне да ни зарадва с някой финал, а после, ако има финал, ще мислим и за другите по-хубави неща", добави той.

Илия Янев - съдия и личен треньор на Даниел Трифонов, е доволен от представянето на своя възпитаник.

"На съдийската маса е достатъчно трудно, но първо ще кажа като личен треньор моите наблюдения. Даниел до тук се развива много добре. И двете състезания - европейското първенство и Световната купа в Унгария, бяха една проверка за това докъде сме. Постигнахме успехи, видяхме специално на прескок, че сме на едно много добро ниво за Европа, както и за света. Също видяхме и какво още имаме да работим и пътят, който имаме да извървим още напред. Трябва да наблегнем на отстраняване на малки грешки, които имаме, изчистване на комбинациите и търсене на по-висока оценка за изпълнение, тъй като за момента оценката за трудност няма да я пипаме", коментира Янев.

"Както на прескока, така и на висилка, се налагаше да играя тази година и на европейското многобой, което не е никак лесна задача. Малко имам повече напрежение, но от друга страна пък смятам, че успях да помогна на отбора с хубави оценки. От Унгария съм доволен от себе си и от абсолютно всички, които се състезавахме от България, защото всеки успя да постигне целите си и направихме това, за което бяхме отишли", каза Даниел Трифонов.

"Тази година наблегнахме повече на земята, защото виждаме, че там може да направим доста по-конкурентно съчетание. Изчистихме много детайли. Тази година земята повече ми върви отколкото прескока, защото вниманието е повече фокусирано там. Наистина съм много доволен от успехите тази година, като цялостно от отбора, защото наистина правим доста силна и успешна година за българската гимнастика", добави Димитър Димитров.

Такушев разкри, че Кевин Пенев ще пристигне директно за световното първенство, защото работи в САЩ.

"Кевин ще пристигне направо на Световното първенство, работи в САЩ, няма право да излиза отпуска и идва направо на състезанията. Ще говорим с него в бъдеще. Има момчета, които ще продължат подготовката, а тези, които няма да участват на Световното първенство са в малка почивка", коментира треньорът и разкри плановете за следващата година.

"Догодина нашата практика и цел ще бъде съвсем друга - да участваме във всички Световни купи, които дават квоти за световното първенство. И аз се надявам, че ще имаме отбор от пет човека, ще участваме с тях и ще гледаме да компенсираме някои от слабите уреди. С тези уреди на момчета, които имат доста силни уреди, и висилка, и успоредка, и земя, и прескок, кон с гривни също. Само халките, където куцаме, но мисля, че ще бъдем конкурентоспособни. За догодина това са ни задачите, да вземем максимум брой квоти за следващото световно първенство. Аз казвам, че може четири или пет квоти да вземем, сега имаме три", завърши Такушев.

Снимки: Startphoto

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