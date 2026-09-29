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Рафаел Камара: Шампионатът във Формула 2 не е приключил

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Спорт
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Бразилският състезател на Инвикта изпревари Никола Цолов за първото място в Баку.

Рафаел Камара: Шампионатът във Формула 2 не е приключил
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Надпреварата за титлата във Формула 2 съвсем не е свършила, заяви новият лидер в класирането Рафаел Камара. Бразилският състезател на Инвикта изпревари Никола Цолов за първото място в Баку и по този начин поведе със седем точки, а до края на сезона остават два кръга в Лусаил и Яс Марина.

Камара всъщност завърши втори на пистата и Цолов бе трети, а Алекс Дън пресече първи финалната линия. Той обаче бе наказан с пет секунди и крайната му позиция бе трета.

"Приятно е да си на първо място. Аз лично за първи път през сезона оглавявам класирането и се радвам, че го направих с победа. Шампионатът обаче съвсем не е приключил, така че трябва да продължаваме да работим и да се подготвяме за всеки сценарий", заяви Камара, цитиран от Ф2.

Камара завърши пред Цолов, след като двамата използваха идентични стратегии. След спирането на болида на Ритомо Мията много пилоти, включително лидерът по това време Алекс Дън, избраха да направят питстопа си в очакване на виртуален автомобил за сигурност.

Камара и Цолов останаха на пистата, както го направиха и след автомобил за сигурност при катастрофата на Тасанапол Интрапувашак. Така двамата напреднаха и въпреки че в края Цолов изглеждаше далеч по-бърз, бразилският пилот на Инвикта успя да удържи устрема му.

"Мислех, че всъщност сме допуснали грешка, но темпото ни си остана много добро след виртуалния автомобил за сигурност. Именно заради това и напреднахме. Всичко премина плавно, но в края ни липсваше малко скорост, за да постигнем победата и на пистата", каза още Камара.

"Видях Никола зад мен и знам, че беше много бърз. За щастие, не му достигна малко, за да ме изпревари. В края може би извадихме и малко късмет. Никола остана втори зад мен, а това бе отлично за класирането", добави бразилецът.

Тримата водачи са събрани в 18 точки преди състезанието в Лусаил, а Камара вижда прилики с шампионската му година във Формула 3.

"Да, доста прилича на миналата година, защото вече аз съм този, когото трябва да преследват останалите. Каквато и да е ситуацията, ние гледаме да си вършим работата. Има още два кръга, които са на добри за отбора ни писти. Ще опитаме да завършим шампионата силно", завърши бразилецът.

#Инвикта #Рафаел Камара #Формула 2

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