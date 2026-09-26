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Никола Цолов: Никога не се предавам, независимо от обстоятелствата

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Чете се за: 01:42 мин.
Спорт
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Българският пилот е готов да даде всичко от себе си във второто основно състезание за Голямата награда на Азербайджан.

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Снимка: БГНЕС
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Българският пилот Никола Цолов заяви, че няма да се предаде до самия край и ще даде всичко от себе си във второто основно състезание на Формула 2 за Голямата награда на Азербайджан.

Той отпадна от първата надпревара и най-вероятно ще бъде наказан за втората, а това може ще го изпрати извън топ 10 на стартовата решетка.

"Животът винаги те тества. В този процес ти откриваш истината в себе си и търсиш начин да се пребориш с предизвикателството. Никога не се предавам, независимо от обстоятелствата. Ще се върнем утре с вдигнати глави и ще дадем отново всичко от себе си", написа Цолов в социалните мрежи след първата надпревара.

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Според официалните документи на ФИА за Формула, наказанието от 5 секунди на Цолов ще бъде трансформирано в загуба на три позиции на решетката и той ще започне второто състезание на 11-о място.

След като отпадна, Никола Цолов загуби и първото място в класирането на Формула 2 в полза на Рафаел Камара, като разликата между двамата е една точка в полза на бразилеца. Основното състезание може да бъде последно за сезона, но има вероятност Формула 2 да се завърне в края на годината за последните два кръга. Ако обстановката в Близкия изток остане напрегната, сезонът може да финишира и в Имола.

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