Три четвъртфинала за нашите състезатели на турнир по бадминтон в Хърватия

Димитър Янакиев, Илиян Стойнов и Гергана Павлова си осигуриха участие на три четвъртфинала на международния турнир по бадминтон от "Future Series" в хърватския град Доня Стубица.

Янакиев записа четири победи от четири мача на единично и на двойки днес. На сингъл българинът, който е трети поставен в схемата, надделя над Артур Татранов (Франция) с 26:24, 21:16, след което и над квалификанта Алешандре Бернардо (Португалия) с 21:10, 21:11. Утре за място на полуфиналите Янакиев излиза срещу номер 5 Олекси Титов (Украйна).

На двойки Янакиев и Стойнов спечелиха две победи, като във втория кръг елиминираха третите поставени Матео Масети и Давид Салут (Италия) с 21:17, 14:21, 21:14. Утре те ще играят срещу французите Тимео Буржен и Орфе Китон-Буису.

Поставената под номер 1 в схемата при жените Гергана Павлова се наложи последователно над Нила Ленгю Те (Франция) с 21:15, 21:12 и над Мускаан Хан (Индия) с 24:26, 21:15, 22:20. Следващата й съперника ще бъде Емили Друен (Франция).

По една победа и едно поражение записаха Илиян Стойнов на единично и на двойки мъже Мартин Стратиев и Цветан Иванов, а на двойки жени Гергана Павлова/Рая Пашова, както и на сингъл Пашова и Денис Маринов загубиха първите си мачове.