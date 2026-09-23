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София посрещна Европейската седмица на спорта

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Спорт
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов даде старт на инициативата.

София спорт
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Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов даде старт на инициативата „Европейска седмица на спорта в София“. На събитието присъстваха и представители на спортния и политическия елит у нас.

В следващите дни пространството пред Народния театър „Иван Вазов“ ще се превърне в своеобразна спортна сцена, която ще събере на едно място федерации, професионални състезатели, любители и всички, които искат да бъдат по-активни.

„Нашата цел е след това събитие да имат повече хора, които да разпознаят техния спорт, да започнат активно да спортуват, а за децата, ако не изберат, да се занимават професионално със спорт, просто да изпитат радостта от движението“, каза спортният министър.

Посетителите ще могат да се запознаят с различни спортове, да се включат в демонстрации и предизвикателства и да получат полезна информация за здравословният и активен начин на живота.

Подробности вижте във видеото!

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