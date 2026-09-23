Тази вечер от 21:00 часа гледайте филма „Уилям от народа и българите“

Тази вечер от 21.00 ч. по БНТ 1 гледайте документалния филм на Бойко Василев и Албена Колчакова - „Уилям от народа и българите“. Лентата разказва за удивителната личност на Уилям Гладстон, за британците и българите, които си спомнят за него днес, 150 години след прочутия му памфлет „Българските ужаси и Източният въпрос“.

Лятото на 1876 година свързва завинаги българския народ с личността на Уилям Гладстон - британският политик, който като лидер на опозицията защитава българите след кървавото потушаване на Априлското въстание и клането в Батак.

Бойко Василев, съавтор на „Уилям от народа и българите“: „Дебатът, който той отваря в тогавашното британско общество, е много важен днес - според мен той опира до това какво е основанието на политиката. Дали лидерите вземат решение само според националния и личния си интерес или според това какви са те като личности какво ги движи и как гледат те на въпросите на морала.“

Филмът изгражда образа на човека зад лидера. Как Гладстон се превръща в Уилям от народа и защо българският въпрос се превръща в кауза?

Бойко Василев, съавтор на „Уилям от народа и българите“: „Гладстон не просто харесва българите, Гладстон защитава българите, защото смята, че те са на страната на истината и на страната на морала. Сблъсъкът между Гладстон и Дизраели, двамата колоси в британската политика тогава показва най-добре сблъсъка между тези две гледни точки - Дизраели е на страната на статуквото, Гладстон обаче казва тук има страдащи хора и е правилно да им се помогне, въпреки всякакъв интерес.“ Бойко Василев, съавтор на „Уилям от народа и българите“: „Видяхме това първо в една изложба, организирана от британското посолство, които полуиронично са съживили образа на Гладстон чрез изкуствен интелект. Ние с режисьора Лъчезар Аврамов решихме да видим как ще изглежда спорът между Гладстон и Дизраели чрез изкуствен интелект като възкресим образите им по този начин.“

Режисьор на филма е Лъчезар Аврамов, оператор – Иван Мушкаров, продуцент – Мария Чернева.