Том Дийлен: Боксът става все по-популярен в България

Том Дийлен смята, че боксът става все по-популярен в България. Генералният секретар на Световната боксова федерация оцени като положителна организацията на европейското първенство, което се провежда в София.

Пред БНТ той смята, че именно провеждането на този шампионат в родната столица доказва тези думи.

„За мен това е първото боксово събитие в България, така че е нещо ново. Градът се развива, видя ми се много чист“, бяха първите му думи.

„Моето мнение за организацията на европейското по бокс е много положително. Всичко, което чувам, е много добро – настаняването, транспортът, храната. Много съм впечатлен“, добави той.

Един от шефовете на централата коментира и нивото на бокс, което наблюдава.

„Това е европейско първенство, най-добрите са тук на Стария континент. Това е две години преди Олимпийските игри в Лос Анджелис. То е нещо като начало за този форум. Това е много важен турнир по време на подготовката.“

„Красимир Инински има много добър екип, с който работи. Боксът става все по-популярен в България. Струва ми се, че този шампионат го доказва.“

На въпрос, свързан с това дали страната ни можем да приеме още едно европейско по бокс, Дийлен отговори така:

„Защо не някоя Световна купа по бокс или световно първенство?“

Повече от интервюто можете да видите във видеото!