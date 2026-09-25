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Том Дийлен: Боксът става все по-популярен в България

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Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
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Красимир Инински има много добър екип, с който работи, сподели генералният секретар на Световната боксова федерация.

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Том Дийлен смята, че боксът става все по-популярен в България. Генералният секретар на Световната боксова федерация оцени като положителна организацията на европейското първенство, което се провежда в София.

Пред БНТ той смята, че именно провеждането на този шампионат в родната столица доказва тези думи.

За мен това е първото боксово събитие в България, така че е нещо ново. Градът се развива, видя ми се много чист“, бяха първите му думи.

Моето мнение за организацията на европейското по бокс е много положително. Всичко, което чувам, е много добро – настаняването, транспортът, храната. Много съм впечатлен“, добави той.

Един от шефовете на централата коментира и нивото на бокс, което наблюдава.

„Това е европейско първенство, най-добрите са тук на Стария континент. Това е две години преди Олимпийските игри в Лос Анджелис. То е нещо като начало за този форум. Това е много важен турнир по време на подготовката.“

Красимир Инински има много добър екип, с който работи. Боксът става все по-популярен в България. Струва ми се, че този шампионат го доказва.

На въпрос, свързан с това дали страната ни можем да приеме още едно европейско по бокс, Дийлен отговори така:

„Защо не някоя Световна купа по бокс или световно първенство?“

Повече от интервюто можете да видите във видеото!

#Световна боксова федерация #Том Дийлен #Европейско първенство по бокс за мъже и жени в София 2026

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