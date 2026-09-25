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Финансови проблеми спъват родните тежкоатлети за участие на световното първенство

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Спорт
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Поредните неуредици, свързани с Българската федерация по вдигане на тежести, карат българските състезатели да работят друго, за да се издържат.

финансови проблеми спъват родните тежкоатлети участие световното първенство
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През декември миналата година Асен Златев бе избран за президент на Българската федерация по вдигане на тежести. Последва серия от обжалвания и към момента организацията все още не може да функционира нормално. Пари няма, а треньорът на мъжкия национален отбор Радослав Атанасов подготвя трима състезатели в родния Русе.

Двамата са от Русе. Иван Димов съм го настанил да живее вкъщи с масажиста. Всичко излиза от нашия джоб, но не знам докога ще бъде така. Надяваме се на добро развитие от страна на спортното министерство. Вярваме, че отново ще ни помогнат, както го направиха относно подготовката за европейското първенство", коментира Атанасов в предаването "България в 60 минути" по БНТ.

Тренировки в залата на местния тежкоатлетически клуб провеждат Ангел Русев и Дениз Данев. По-рано през годината Русев отново стана европейски шампион. Вместо да получи нормални условия за световното първенство в Китай, на него му се налага да доставя поръчки за храна, за да се издържа.

Мотивацията в момента е единствено от подкрепата на личните ми треньори – Радослав и Кристиян Атанасови, моето дете и очакванията ми за медал от световното първенство. Това е единствената ми мотивация, която ме държи все още в залата. Много пъти съм имал други мисли в главата ми, но се опитвам да бъда в залата, да тренирам и да се върна“, разкри Русев.

Дали да бъде осигурено финансиране, нужно на националите, те вече са изостанали с подготовката за първенството. Там конкуренцията ще е огромна, защото то е и квалификация за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Другите тренират постоянно, имат абсолютно всичко, което е нужно, а ние тренираме ей така. Треньор имаме, но нямаме подкрепа нито от федерация, нито финансова такава. Просто е много трудно да се подготвяш за голямо първенство по този начин“, заяви шесткратният европейски шампион.

Повече можете да гледате във видеото!

#Световно първенство по вдигане на тежести в Китай 2026 г. #Дениз Данев #Радослав Атанасов #"България в 60 минути" #Ангел Русев

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