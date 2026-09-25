За изкуствения интелект и войните говори папа Лъв XIV в Париж

Папа Лъв XIV е на четиридневно посещение във Франция, което започва в Париж. Днес той проведе среща с президента Еманюел Макрон, посети ЮНЕСКО, а в момента тече и молитвена служба в катедралата "Нотр Дам".

От френската столица предава кореспондентът на БНТ Михаил Иванов.

18 години по-късно Франция отново се радва на папска официална визита. Лъв XIV е първият папа, който посещава катедралата "Нотр Дам" след реконструкцията ѝ преди две години.

Преди да започне вечерната си служба в нея, той беше посрещнат от 250 000 души в Париж, които поздрави от своя “папамобил”. Събитието събра хиляди туристи и поклонници, а полицейското присъствие и атмосферата във френската столица са сравними само с тези от Олимпийските игри.

Папа Лъв XIV беше посрещнат на летището от президента Макрон, а по-късно двамата имаха възможност да разговарят в Елисейския дворец за мястото на католицизма във Франция. Основната тема обаче беше развитието на изкуствения интелект и технологиите, които отчуждават.

Еманюел Макрон, президент на Франция: "Изкуственият интелект вече нарушава работата, творчеството, изследванията, образованието, информацията и социалните връзки. Той умножава нашите възможности, но замества преценката с предвижданията, съвестта с изпълнението и ни кара да се откажем от част от свободата си. Изправени пред силата на цифровите машини, човешките същества трябва да запазят мястото, което им принадлежи".

Папа Лъв XIV: "Когато науката и технологиите не се ръководят от съвестта, те могат да предложат незабавни решения, които сякаш отговарят на желанията и болката на хората, но които в действителност могат сериозно да ги отклонят от доброто, към което дълбоко се стремят."

Освен за технологичните проблеми, папата използва момента да напомни, че католицизмът има място в публичния живот във Франция - страна, за която каза, че има важно място за опазване на мира.

Папа Лъв XIV: "Пред лицето на звуците на войната и многобройните кризи, които разтърсиха нашия свят, Франция има призвание да остане неуморен строител на мира и многообразието, особено в нашата любима Европа."

Снимки: АП/БТА и ЕПА/БГНЕС

Посещението продължава на "Стад дьо Франс", където 80 000 души между 17 и 35-годишна възраст ще се съберат за молитвено бдение, концерт и реч. Утре ще бъде отслужена и меса на площад “Конкорд”. Визитата на папата във Франция ще продължи до 28 септември.