Жоел Арате: Трябваше да подходим с повече тактика заради аркадите

Волята е качеството, което отличава Радослав Росенов от останалите боксьори. Това заяви старши треньорът на националния отбор по бокс Жоел Арате след историческия триумф на русенеца на европейското първенство в София.

Росенов завоюва титлата в категория до 60 килограма след победа над украинеца Айдер Абдураимов и се превърна в единствения европейски шампион за България на завършилото тази вечер първенство.

Другият медал за страната ни остана бронзов. Негов носител е Рами Киуан, който се качи на почетната стълбичка в категория до 75 килограма.

Арате призна, че двубоят с Абдураимов е изисквал сериозна тактическа подготовка заради аркадите на Росенов и силната серия от тежки мачове, която българинът трябваше да премине по пътя към златото.

"Радо днес игра страхотно. Трябваше да подходим с повече тактика, защото той имаше три аркади. Познавахме добре противника, защото играхме с него на световното и го победихме. На това световно Радо имаше три тежки мача - на четвъртфинала срещу Русия, който беше много физически мач. След това на полуфинала срещу Испания и днес срещу Украйна. Знаехме, че един удар в аркадата може да бъде фатален за неговите надежди, затова трябваше да играем по-далеч от него. Но трябваше да играем и за България, защото това е земя на шампиони", каза Арате след срещата на Росенов.

Първоначалният план на българския щаб е бил Росенов да държи дистанция и да разчита на контраатаки. Развитието на мача обаче е наложило промяна още след първия рунд.

"Планът ни за днес беше Радо да изтегли и да играе на контраатака. Това обаче не се получи съвсем, защото украинецът имаше същата тактика. Затова след първия рунд му казах да провокира повече противника", добави родения в Куба специалист.

Арате открои именно характера на Росенов като ключов фактор за успеха му и подчерта силната му връзка с България.