Красимир Инински: Гоним Олимпиадата и търсим достойно представяне

Президентът на БФ бокс Красимир Инински не скри задоволството си от проведеното в София европейско първенство за мъже и жени. Гостите на турнира, сред които бяха легендата на бокса Владимир Кличко, президентът на Световния бокс Генади Головкин, генералният секретар на организацията Том Дилен, както и президентът на Европейски бокс Ларс Бровил дадоха много висока оценка за шампионата в "Асикс Арена".

Друг повод за гордост за Инински бе спечелената от Радослав Росенов европейска титла в категория до 60 килограма.

"Наистина се получи едно страхотно европейско първенство и се радвам, че по този начин завършваме. Виждате колко много щастливи хора има в залата, а и не само в залата, навсякъде в България с победата и спечелването на първо място на европейското първенство", каза Инински пред медиите.

По време на финалния мач между Росенов и украинеца Айдер Абдураимов Инински така и не седна на стола си и напълно съпреживяваше мача, донесъл единственото злато за България от първенството.

"Боксът е моят живот и аз живея с него. Затова и така изживявам тези мачове. Това е една диагноза, която няма лечение. Искам да благодаря на Радо, на треньорите и на целия екип за това, което направиха. С това европейско първенство ние пишем история. Това е първият шампионат, организиран от Европейски бокс, и първият, в който мъжете и жените са заедно."