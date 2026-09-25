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Красимир Инински: Гоним Олимпиадата и търсим достойно представяне

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Чете се за: 02:52 мин.
Спорт
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Президентът на БФ бокс Красимир Инински не скри задоволството си от проведеното в София европейско първенство за мъже и жени.

Красимир Инински
Снимка: БФ Бокс
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Президентът на БФ бокс Красимир Инински не скри задоволството си от проведеното в София европейско първенство за мъже и жени. Гостите на турнира, сред които бяха легендата на бокса Владимир Кличко, президентът на Световния бокс Генади Головкин, генералният секретар на организацията Том Дилен, както и президентът на Европейски бокс Ларс Бровил дадоха много висока оценка за шампионата в "Асикс Арена".

Друг повод за гордост за Инински бе спечелената от Радослав Росенов европейска титла в категория до 60 килограма.

"Наистина се получи едно страхотно европейско първенство и се радвам, че по този начин завършваме. Виждате колко много щастливи хора има в залата, а и не само в залата, навсякъде в България с победата и спечелването на първо място на европейското първенство", каза Инински пред медиите.

По време на финалния мач между Росенов и украинеца Айдер Абдураимов Инински така и не седна на стола си и напълно съпреживяваше мача, донесъл единственото злато за България от първенството.

"Боксът е моят живот и аз живея с него. Затова и така изживявам тези мачове. Това е една диагноза, която няма лечение. Искам да благодаря на Радо, на треньорите и на целия екип за това, което направиха. С това европейско първенство ние пишем история. Това е първият шампионат, организиран от Европейски бокс, и първият, в който мъжете и жените са заедно."

"Това, че получихме толкова много комплименти за организацията, може само да ни радва и да продължаваме да работим в същия дух. Трябва да продължаваме да надграждаме както в бокса, така и в организационен план. Защо не и да приемем световно първенство!? Но там изискванията са много високи и не смятам, че на този етап това ни е нужно. За такова нещо ще трябва зад нас да застане държавата, ще ни трябва много голям финансов ресурс. На този етап това, което направихме, е напълно достатъчно. Имаме план за работа за предстоящата олимпийска квалификация. Гоним Олимпиадата и търсим достойно представяне на Олимпийските игри, за да прославим България. Целта ни е да ходим с високо вдигнати глави от това, че сме българи. За това се трудим и това искаме", обобщи Красимир Инински.

#Европейско първенство по бокс за мъже и жени в София 2026 #Красимир Инински

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