Владимир Кличко награди деца със синдром на Даун след боксови демонстрации в София

Президенът на Българската федерация по бокс Красимир Инински, президентът на Европейския бокс Ларс Бровил, кметът на София Васил Терзиев и бившият световен шампион в тежка категория Владимир Кличко наградиха деца със синдром на Даун, които направиха боксова демонстрация в София между двете днешни сесии в "Асикс Арена" на европейското първенство по бокс за мъже и жени.

За пръв път в историята деца със синдром на Даун показаха уменията си на ринга, играейки бокс със специални правила. Младежите са част от организацията на Федерацията по адаптирана физическа активност, чийто председател Слав Петков също се включи в церемонията по награждаването им след демонстративните срещи.

"За първи път виждам деца със синдром на Даун да се боксират. Кой е мислел, че това е възможно? В очите им се вижда вълнението. Невероятно е. Впечатлен съм, че това се случва тук по време на европейското първенство. Тези деца са част от нашето общество и начинът да се интегрират така е много хубав. Те наистина показват красотата на бокса, че това е спорт, който е достъпен за всички. Виждам искрата в очите им, това е страхотно. Ето, че боксът може да направи това за тези деца. Което означава, че може да го направи за всички и вие, тук в България, показахте на света, че е възможно", коментира украинецът Кличко.

Той похвали Българската федерация за отличната организация на първенството, което събира мъже и жени.