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Детска атлетика с Николина Щерева и Светла Златева в Поморие

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Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
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Над 150 деца от първи до пети клас участваха в уроци по „Детска атлетика“.

лека атлетика Поморие
Снимка: БФЛА
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Две от легендарните ни атлетки в бяганията на средни и дълги разстояния – Николина Щерева и Светла Златева бяха в основно училище „Христо Ботев“ в Поморие на 24 септември.

Над 150 деца от първи до пети клас участваха в уроци по „Детска атлетика“ проведени от екип на Българска федерация лека атлетика, а Николина Щерева водеше активно заниманията.

Кметът на община Поморие Иван Алексиев също уважи събитието и заедно с Щерева и Златева и директорът на учебното заведение Петка Златинова връчиха грамоти и подаръци на децата.

Светла Златева има световен и олимпийски рекорд на 800 м, два финала на олимпийски игри на 800 м (Мюнхен – 4-о място и Монреал – 6-о мяст), както и два бронзови медала от европейски първенства в зала.

Николина Щерева е сребърна медалистка на 800 м от олимпийските игри в Монреал 1976, двукратна европейска шампионка в зала и победителка в световната купа.

#Николина Щерева #Светла Златева #Българска федерация по лека атлетика (БФЛА)

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