Европейският шампион в зала в скока на дължина Божидар Саръбоюков беше класиран като номер 1 в света за всички времена в комбинацията от три от четирите скока - на височина, на дължина и троен. Състезателят на Димитър Карамфилов, който през тази година коригира личните си резултати и в трите дисциплини излезе начело в подреждането на най-комплексните състезатели в историята, направена на базата на сравнителната таблица на Световната атлетика от един от специализираните лекоатлетически профили в социалните мрежи.



През 2026 година Саръбоюков подобри националния рекорд в скока на дължина с 8.49 м, а през зимата победи и на трите скока на националния шампионат в зала, като регистрира лични постижения в скока на височина с 2.28 м, с което покри норматив за европейско първенство, и в тройния скок с 16.61 м. Талантът от Харманли започва своята скокова кариера именно над летвата, като през 2022 г печели сребърен медал в скока на височина на световното първенство за юноши в колумбийския град Кали. Към хоризонталните скокове се насочи по-детайлно през 2023 година, като през този сезон спечели сребърни медали от европейски шампионат под 20 години и в скока на дължина, и в тройния скок. 2023 година беше и първият му пробив при мъжете с четвърто място на европейско първенство в зала, за да достигне до титлата на Стария континент под покрив през 2025 г и бронзовите медали от световното първенство в зала и европейския шампионат на открито тази година. Така с резултите си от този сезон Саръбоюков събира 3529 точки от трите скока по сравнителната таблица на дисциплините в леката атлетика, дело на българския инженер Божидар Спириев, прекарал по-голямата част от живота си в Унгария.

(Колаж: Pedro's Athletics Almanac)



След Саръбоюков в класацията втори е Ерик Уолдър от САЩ - сребърен медалист в скока на дължина от световното първенство през 1997 г. и с две бронзови отличия от шампионати на планетата в зала, който има феноменалните 8.74 м в скока на дължина, 17.24 м на троен скок и 2.11 м в скока на височина. Трети в престижната класация е олимпийският шампион от 2004 г. и световен първенец година по-рано на троен скок Кристиан Олсон от Швеция. Той е национален рекордьор на скандинавската държава със 17.81 м, също като Саръбоюков има 2.28 м в скока на височина, дисциплина, в която е европейски шампион за юноши и има 7.71 м в скока на дължина.

Куп знаменитости в скоковете влизат в това подреждане. Под номер 4 е олимпийският шампион на троен скок от Барселона 1992 г Майк Конли от САЩ. Следващият активен състезател след българина в класацията е американския скачач ДжаВоун Харисън, световен вицешампион в скока на височина отпреди 3 години, който е шести. Девети е олимпийският първенец в скока на височина от Атланта 1996 г., американецът Чарлз Остин. Десетката затваря първенецът под петте преплетени кръга от Игрите в Атина през 2004 г и четирикратен световен шампион в скока на дължина Дуайт Филипс от САЩ. 11-ти е златният медалист от Олимпийските игри Токио 2020 и номер 1 на планетата на открито от шампионата през миналия сезон Педро Пабло Пичардо, който започна кариерата си в Куба, но сега се състезава за Португалия.

Двама действащи световни рекордьори са в топ 20. Джонатан Едуардс от Великобритания, чието постижение в тройния скок - 18.29 м е непобедимо вече 31 години е 17-ти. А Майк Пауъл от САЩ, който вече 35 години е начело в класацията в скока на дължина с 8.95 м е 19-ти. Непосредствено зад него е сънародникът му, деветкратният олимпийски шампион Карл Люис.

Дори само споменатите имена са достатъчни да се добие ясна представа колко високо е оценена комплекността на Божидар Саръбоюков.