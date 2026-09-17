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Рекордните над 10 600 участници вече се записаха в софийския маратон

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Спорт
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Стартовете на 42 и 21 км вече са запълнени, БНТ ще предава събитието на живо.

София Маратон
Снимка: Пресслужба
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Рекордните над 10 600 участници вече са регистрирани за 43-тото издание на Wizz Air Sofia Marathon, което превръща тазгодишното състезание в най-мащабното в историята му. БНТ ще предава събитието на живо!

Интересът към маратона продължава да расте с изключително бързи темпове – квотите за класическата дистанция от 42 км и полумаратона 21 км Address Run бяха изчерпани 10 дни преди края на редовната регистрация, която по регламент приключва на 20 септември.

За да отговорят на нестихващия интерес от страна на бегачите, организаторите от Асоциация Спорт в свободното време успяха да осигурят допълнителна квота от 100 номера за маратона и още 500 за полумаратона. Регистрацията за дистанциите 10 км Garmin Run и 5 км FIB Mass Run, както и за щафетата HONOR Together Relay Run 2×21 км, ще продължи до края на септември или до изчерпване на съответните квоти.

Актуалният брой свободни места може да бъде проследен на официалната страница за регистрация: sofiamarathon.bg/bg/registration/
Стартовете на късите дистанции 5 км и 10 км са предвидени за събота, 10 октомври, а участниците в класическия маратон, полумаратона и щафетата ще застанат рамо до рамо по улиците на София на 11 октомври (неделя).

Над 1400 чуждестранни участници превръщат маратона в международна витрина на София

Значително нараства и международното присъствие на Wizz Air Sofia Marathon 2026. Над 1400 бегачи от 65 държави вече са заявили участие в състезанието, което е резултат от целенасочената международна кампания и отварянето на регистрацията още в началото на годината.

Заедно с хиляди български бегачи те ще преминат по улиците на София, превръщайки спортното събитие в своеобразна жива туристическа обиколка на столицата. Маршрутът преминава покрай редица знакови места и архитектурни и културни забележителности, които разказват историята на града и представят неговото многопластово културно наследство. Международният интерес към маратона е важна стъпка в създаването на видимост за София като модерна европейска дестинация за активен туризъм, тъй като съчетава два силни мотива за пътуване – спорт и преживяване. За много от чуждестранните участници състезанието е повод не просто да посетят България, а да останат в София, да разгледат града и да го преживеят по необичаен начин – буквално „в движение“.

София ще посрещне бегачите с музика и енергия по трасето

За трета поредна година бягането на хилядите участници ще бъде съпътствано от музикална програма на няколко сцени, разположени на ключови точки по трасето. Те ще бъдат в близост до подкрепителните пунктове, превръщайки маршрута не само в спортно предизвикателство, но и в празник за участниците и публиката.

На подкрепителните пунктове организаторите и партньорите на маратона ще осигурят храна и напитки, съобразени с високите енергийни нужди на бегачите във всички дисциплини. Така по трасето ще има както необходимата подкрепа за състезателите, така и възможности за публиката и жителите на София да станат част от атмосферата на едно от най-големите спортни събития в града.
Wizz Air Sofia Marathon 2026 отново ще обедини професионални атлети, любители бегачи, семейства, приятелски и корпоративни отбори и хора с различни лични истории и цели.

За едни предизвикателството ще бъде първият 5-километров старт, за други – подобряването на лично постижение, а за трети – покоряването на класическите 42,195 км. Общото между всички ще бъде възможността да споделят едно от най-големите спортни преживявания на годината в сърцето на София.

Информация за актуалното трасе, предстоящото откриване на традиционната експо зона на маратона и културната програма ще бъде публикувана съвсем скоро.

#маратон на София 2026

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