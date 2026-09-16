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Купа „София“ събира над 100 състезатели с ролкови ски в Южния парк

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Спорт
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Стартът ще бъде даден в 9:30 с квалификации.

лятното държавно първенство ски бягане ролкови ски излъчи шампиони
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Българската федерация по ски (БФСки) с подкрепата на „София – Европейска столица на спорта“ ще проведе за четвърта поредна година в Деня на независимостта – 22 септември атрактивната надпревара с ролкови ски – Купа „София“. Състезанието и тази година ще е част от инициативите по повод Европейската седмица на спорта - "Be Active“ на Министерството на младежта и спорта.

По традиция Купа „София“ ще се проведе на Голямата кръгла поляна в Южния парк в дисциплината спринт, свободен стил. Участие ще вземат над 100 състезатели от клубовете в България във всички възрастовите групи от момичета и момчета до 12 г до мъже и жени.

Стартът ще бъде даден в 9:30 с квалификации. Финалите са от 10:30 ч, а награждаването ще е от 12:00 часа.

#състезание с ролкови ски Купа София #ролкови ски

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