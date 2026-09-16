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Ясен е българският състав за Младежките олимпийски игри в Дакар

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Спорт
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16 състезатели от 12 вида спорт ще представят България.

Васил Антонов
Снимка: БТА
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Ясен е съставът, който ще представя България на Младежките олимпийски игри в Дакар. В него влизат 16 състезатели от 12 вида спорт, като поименните заявки бяха потвърдени от Българския олимпийски комитет (БОК).

Домакините, съвместно с Международните федерации, определиха квотите. Превес при разпределението им имаха състезателите от Африка, защото това са първите игри в историята, които ще се проведат на континента. Квотите се отнасят до конкретните дисциплини и категории, в които могат да участват спортистите.

Младежките олимпийски игри в Сенегал ще бъдат открити на 31 октомври и и ще бъдат закрити на 13 ноември. Българската делегация ще бъде водена от председателя Весела Лечева. В нея е й един от вицепрезидентите на БОК Румен Стоилов, който е и председател на федерацията по джудо.

Състав на България:

Бадминтон

Елена Попиванова – състезател
Теодор Митев – състезател
Илиян Кръстев – треньор

Борба

Кристин Илийна – състезател
Даяна Пашева – треньор

Брейк

Ая Краева – състезател
Иван Калинов – треньор

Гимнастика

Никълъс Наков – състезател
Делян Димитров – треньор

Джудо

Иван Николчев – състезател
Ганчо Дойков – треньор

Колоездене

Димитър Митев – състезател
Николай Станчев – треньор

Лека атлетика

Стилян Орлинов – скок дължина
Васил Антонов – 400 м
Зара Илиева – 3000 м
Атанас Иванов – треньор

Плувни спортове

Димитър Докузов – 400 м св. стил
Симона Иванова – 200 м св. стил
Петър Иванов – треньор

Стрелба с лък

Неда Кендерова – състезател
Венцислав Великов – треньор

Таекуондо

Анди Владимиров – състезател
Пламен Трънски – треньор

Ушу

Калина Славчева – състезател
Лиляна Чобанова – треньор

Фехтовка

Никола Меицов – състезател
Кирил Захаринов – треньор

В четвъртък, 17 септември, българската делегация ще бъде имунизирана, а от 13:30 часа започва и обучението й преди Младежките олимпийски игри. То ще се проведе в „София съмит сентър“ в Студентски град, като участниците ще слушат лекции и ще участват в дискусии, посветени на историята на Младежките олимпийски игри, програмата на Дакар 2026, условията в Олимпийското село. Известни журналисти ще предадат своя опит в медийно обучение, а лекарят на делегацията ни д-р Борис Борисов ще даде указания за правилата, които трябва да се спазват.

Председателят на БОК Весела Лечева също ще се срещне с участниците на Младежките олимпийски игри.

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#Летни младежки олимпийски игри Дакар 2026

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