Почина Йоргос Макропулос - една от най-влиятелните фигури в световния шахмат

Световният шахмат загуби една от най-разпознаваемите си фигури в управлението през последните десетилетия. На 72-годишна възраст е починал Йоргос Макропулос – дългогодишен вицепрезидент на Международната шахматна федерация (ФИДЕ), международен майстор и седемкратен шампион на Гърция.

От ФИДЕ изразиха дълбоката си скръб от кончината на Макропулос, определяйки го като една от най-влиятелните фигури в шахматната администрация през последните четири десетилетия. Освен работата си в международната централа той е и почетен президент на Гръцката шахматна федерация.

Макропулос заема редица ключови позиции във ФИДЕ. Между 1986 и 1990 година е вицепрезидент, след което в продължение на шест години изпълнява функциите на генерален секретар. От 1996 до 2018 година е първи вицепрезидент на организацията.

През 2018 година гръцкият шахматен деятел се кандидатира и за най-високия пост във ФИДЕ. В изборите за президент обаче губи от Аркади Дворкович. Въпреки поражението Макропулос остава част от управлението на световния шахмат до смъртта си.

Името му е свързано и с един от най-бурните периоди в българския шахмат. През 2017 година тогавашният президент на Българската федерация по шахмат Силвио Данаилов посочва Макропулос като основен виновник за атаките срещу родната централа. По същото време Данаилов получава наказания от ФИДЕ и Европейския шахматен съюз заради финансови злоупотреби - събития, последвани от продължително разделение в българския шахмат.

Със смъртта на Йоргос Макропулос световният шахмат се разделя с човек, който в продължение на близо четири десетилетия е част от най-високите управленски нива на спорта.