Ивайло Младенов ще прочете специално "обещание" на родителите на XIX Национален младежки олимпийски фестивал

Официалното откриване на събитието, в което ще участват над 350 млади състезатели в 10 вида спорт, ще бъде на 18 септември (петък) от 19:30 часа на площад „Христо Ботев“.

Традиционната олимпийска “клетва”, изпълнявана при церемониите по откриването на Олимпийски игри на събитията под шапката на Международния и Националните олимпийски комитети от спортисти, треньори и съдии ще бъде допълнена от “обещание” на представител на родителите. То ще бъде изречено от именития врачански лекоатлет Ивайло Младенов.

Младенов е европейски шампион в скока на дължина, дългогодишен национален рекордьор в дисциплината и настоящ треньор. В момента той е председател на клуб СКЛА "Ивайло Младенов" и е баща на две деца. Синът му Пламен Петков е треньор в клуба и подготвя дъщеря му Анжелина, която е многократна държавна шампионка на троен скок, медалистка от Балкански игри, участничка на Световно първенство за девойки и спортист №3 на Враца за 2025 г. Съпругата на Ивайло Младенов - Десислава Александрова-Младенова пък е вицешампионка на Европа в скока на височина.

“Българският олимпийски комитет желае да покаже своето уважение към родителите, които имат ключова роля за развитието на спортистите. Без тяхната отдаденост и подкрепа първите стъпки на младите атлети биха били невъзможни. Международният олимпийски комитет също обръща специално внимание с различни инициативи както на родителите на спортистите, така и на спортистите-родители. Такъв пример са и специалната стая и детска ясла, които бяха оформени в Париж 2024, за да може спортистите да са близо до децата си по време на Игрите”, заяви председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

„За Община Враца подкрепата за спорта и младите хора е дългосрочен ангажимент и важна част от развитието на нашия град. Инвестираме в спортната инфраструктура и създаваме условия децата и младите хора да тренират, да се развиват и да преследват своите цели. Но зад всеки успех на един спортист стоят много повече от тренировките и състезанията – стоят трудът на треньорите, отдадеността на клубовете и най-вече подкрепата на семейството.

Гордеем се с всички врачански спортисти – с техния труд, постоянство и постижения. Гордеем се и с техните родители, които стоят неотлъчно зад тях. Вярвам, че XIX Национален младежки олимпийски фестивал ще бъде не само празник на спортния дух и състезателния хъс, но и на мечтите, които заедно помагаме на децата си да превърнат в успехи“, каза кметът на Враца.

“За мен е чест да се включа в Националния младежки олимпийски фестивал. Като баща, спортист, а сега и треньор съм отлично запознат колко важна е ролята на родителите. Освен огромна част от времето си, те влагат и сериозни финанси в развитието на своите деца и на практика изграждането на един спортист е невъзможно без подкрепата на семейството му”, заяви Ивайло Младенов.

Иновации като въвеждането на “обещанието” на родителите по време на XIX Национален младежки олимпийски фестивал не са изключение за олимпийското движение. Дори използването на основни символи като химн, знаме и девиз във времето минава през серия от промени.

Олимпийската “клетва”, която по същество е тържествено обещание за спазване правилата на честна игра също търпи развитие. Тя е произнесена за първи път от белгийския спортист Виктор Боен (водна топка, плуване и фехтовка) на Игрите на VII Олимпиада в Антверпен през 1920 г. Първоначалният й вариант е написан от Пиер дьо Кубертен, но с течение на времето е променяна, за да отразява развитието на спортното състезание. От Младежките летни олимпийски игри през 2010 година насам се полага и допълнителна “клетва” от треньор. Броят на полагащите “клетва” е увеличен от трима на четирима – двама спортисти (жена и мъж), един треньор и един съдия, като съставът също отразява двата пола.

Олимпийското знаме е официално представено на сесията на МОК през юни 1914 г. в Париж и е издигнато за първи път на Олимпийските игри в Антверпен през 1920 г. Оригиналното знаме е проектирано от Пиер дьо Кубертен. То включва олимпийския символ – петте кръга, и олимпийския девиз „По-бързо – по-високо – по-силно“. Девизът обаче бързо изчезва и върху знамето остава само олимпийският символ. По късно по инициатива на тогавашния президент на МОК Томас Бах към девиза е добавена и думата “заедно”.

Петте кръга представляват петте континента. Шестте цвята на олимпийското знаме – белият фон плюс синьо, черно, червено, жълто и зелено на кръговете са избрани, защото поне един от тези цветове присъства в знамето на всяка държава.

На сесията си в Токио през 1958 г. МОК официално приема олимпийския химн с музика от гръцкия композитор Спирос Самарас и текст от Костис Паламана. Той е изпълнен за първи път на Зимните олимпийски игри в Скуо Вали през 1960 г.

През годините към официалните церемонии на Олимпийски игри са прибавяни появата на гълъби като символ на мира, включването на международно известната песен „Imagine“, написана съвместно от Джон Ленън и Йоко Оно, чийто текст насърчава публиката да си представи свят, в който животът и всички негови богатства се споделят в мир и хармония, награда „Лавров венец“ - отличие, създадено от МОК за удостояване на изключителна личност за постижения в областта на образованието, културата, развитието и мира чрез спорта и др.