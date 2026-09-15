Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна е готова на деескалация, ако Русия се съгласи да направи същото.
Киев би приел прекратяване на ударите срещу критична инфраструктура, но само при условие, че Москва покаже воля също да спре атаките срещу енергийни съоръжения и ключови маршрути, по които се превозват хранителни стоки. Коментарът му идва часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Украйна и Русия са се съгласили на деескалация, без да дава подробности. Засега от руска страна няма коментар на темата.
Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Съединените щати представиха силно предложение за взаимно прекратяване на ударите по критична инфраструктура. Ако това може да се превърне в първа стъпка към деескалация и ако руските удари срещу нашата територия спрат, Украйна е готова да направи същото. Виждаме, че руснаците усещат натиска от нашите прецизни удари срещу тяхната военна индустрия, но засега никой не вижда реално желание от страна на Русия да сложи край на войната.“