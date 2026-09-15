Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Украйна е готова на деескалация, ако Русия се съгласи да направи същото.

Киев би приел прекратяване на ударите срещу критична инфраструктура, но само при условие, че Москва покаже воля също да спре атаките срещу енергийни съоръжения и ключови маршрути, по които се превозват хранителни стоки. Коментарът му идва часове след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Украйна и Русия са се съгласили на деескалация, без да дава подробности. Засега от руска страна няма коментар на темата.