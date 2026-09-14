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Устойчивостта и опазването на околната среда във фокуса на XIX Национален младежки олимпийски спортен фестивал

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Спорт
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Калин Каменов и Весела Лечева
Снимка: Пресслужба
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XIX Национален младежки олимпийски спортен фестивал ще се проведе със специален фокус върху устойчивостта и опазването на околната среда.

Българският олимпийски комитет и община Враца с подкрепата на ЕКОПАК България организират разделно събиране на отпадъците от опаковки по време на събитието, което ще се проведе от 18 до 20 септември в града на Ботев.

На спортните съоръжения ще бъдат поставени кошчета за разделно събиране на пластмасови бутилки и алуминиеви кенчета, които ще бъдат извозени и рециклирани. С децата ще бъдат проведени специални беседи за ползите от разделното събиране на отпадъците, а културната програма и запознаване с ценностите на олимпизма също са част от устойчивостта, която е основен приоритет за Международния олимпийски комитет.

„През последните години все повече българи си дават сметка, че няма как да живеем добре, ако не пазим природата. За МОК темата устойчивост също е изключително важна и доказателство за това са всички инициативи - като се започне от пълна дигитализация на процесите и се стигне до организацията на Игрите, в които водеща тема е, как да бъде опазена околната среда. Темата устойчивост засяга „втория живот“ на олимпийските обекти след края на голямото събитие, „рециклирането“ на стари за сметка на нови и още стотици практики. Затова вярвам, че подобна инициатива е особено подходяща в рамките на младежки форум, който насърчава активния начин на живот, отговорността и изграждането на добри навици у младите хора”, заяви председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева.

Устойчивото градско развитие чрез инвестиции в обновяване на обществени сгради, инфраструктура, градска среда и управление на отпадъците е сред приоритетите на кмета на Враца Калин Каменов.

„За Враца е чест да бъде домакин на Националния младежки олимпийски спортен фестивал, но това е и възможност да покажем, че големите спортни събития могат да се провеждат с грижа към околната среда и с мисъл за бъдещето. Устойчивото развитие е отговорност, която започва с малки, но важни действия – да събираме отпадъците разделно, да пазим градската среда и да възпитаваме в децата навици, които ще останат с тях и занапред. Като домакин на фестивала Враца иска да даде добър пример – че спортът, активният начин на живот и грижата за природата вървят ръка за ръка. За нас е важно младите хора да се състезават и да постигат спортни успехи, но и да изграждат ценности, чувство за отговорност и отношение към средата, в която живеем“, заяви кметът на Враца Калин Каменов.

Официалното откриване на XIX Национален младежки олимпийски спортен фестивал ще е в 19.30 часа на 18 септември (петък) на площад “Христо Ботев” във Враца.

Над 350 млади състезатели ще участват в надпреварите в 10 вида спорт. Футболните и ръгби срещите ще бъдат на стадион „Христо Ботев“, бадминтонът – в покритата волейболна зала на СК „Христо Ботев“, а баскетболът – на откритата площадка на площад „Христо Ботев“. Състезанията по спортна стрелба и тенис на маса ще се проведат съответно в спортните зали на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ и СУ „Христо Ботев“, а плуването, водната топка и скоковете във вода – в покрития плувен басейн.

Лекоатлетическият крос „Олимпийски надежди“ ще премине по маршрута от „Здравец“ до площад „Христо Ботев“.

#Национален младежки олимпийски спортен фестивал #Весела Лечева #Калин Каменов

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