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18-годишен е обвинен в разпространение на наркотици в Каблешково

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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годишен обвинен разпространение наркотици каблешково
Снимка: МВР-Бургас
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18-годишен криминално проявен младеж от Каблешково е привлечен като обвиняем за разпространение на наркотици. При полицейска проверка в дома му са открити марихуана, метамфетамин и таблетки екстази.

Акцията е проведена на 11 септември около 13:30 часа от служители на Районното управление в Поморие. При претърсването на жилището на улица „Стара планина“ полицаите открили около 60 грама марихуана и близо 10 грама метамфетамин, разпределен в отделни пликчета. Иззети са и десет таблетки екстази, както и множество празни пликчета.

Младежът първоначално е задържан за срок до 24 часа, а впоследствие е привлечен като обвиняем за разпространение на наркотични вещества. Срещу 18-годишния се води и друго досъдебно производство, отново за разпространение на наркотици. Разследването по случая продължава.

#18-годишен #Каблешково #разпространение на наркотици

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