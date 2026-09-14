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Линията на бедност за 2027 г. се увеличава до 443 евро

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Бизнесът подкрепи предложението, синдикатите изразиха съображения

Снимка: БТА
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Националният съвет за тристранно сътрудничество одобри размера на линията на бедност, който през 2027 г. ще бъде 443 евро. Увеличението спрямо 2026 г. е с 13,4% или 52,37 евро. Това съобщиха от пресслужбата на Министерството на труда и социалната политика.

„Новият размер на линията на бедност оказва положително влияние върху актуализацията на различни видове помощи“, припомни министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова.

Сред тях са месечните помощи за превенция и реинтеграция на отглеждането на деца в семейства на роднини, близки и в приемни семейства по Закона за закрила на детето, социалните помощи, отпускани по Закона за социално подпомагане, месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания.

С повишения размер на линията на бедност се разширява обхватът на хората с право на социална пенсия за старост, както и броят на хората, които могат да получат целева помощ за отопление. Линията на бедност оказва влияние върху размера на целевата помощ за покриване на инцидентно възникнали нужди след природни бедствия.

За обезпечаване на социалните плащания в бюджета на Министерството на труда и социалната политика за 2027 г. са необходими допълнителни 93,799 млн. евро.

Българските граждани, които живеят с доходи под линията на бедност по данни на Евростат за 2026 г., са 1,369 хил. български граждани или 21,2% от населението в страната.

„В сравнение с предходната година относителният дял на бедното население ще намалее с 0,5 процентни пункта“, заяви министър Наталия Ефремова.

Снимки: БТА

Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъди и законопроект за изменение и допълнение на Кодекса на труда, касаещ работата на младежи от 16 до 18 г. Социалните партньори обаче не постигнаха съгласие по законопроекта, съобщи БТА.

Предлага се разрешителният режим за приемане на работа на граждани от 16 до 18 г. да бъде заменен с режим на предварително уведомяване на съответната дирекция „Инспекция по труда“. Предложението не отменя специалната закрила на непълнолетните граждани, а променя формата на предварителния административен контрол, като запазва изискването за медицинска годност, задължението за спазване на ограниченията относно характера на работата, работното време и условията на труд, както и правомощията на контролните органи да извършват последващ контрол и да предприемат мерки при нарушения, уточняват вносителите.

Социалният министър Наталия Ефремова информира, че ресорното министерство не подкрепя законопроекта. Тази група лица се ползва от специална закрила и целта е да не се допусне наемане на лица до 18 г. за работа при вредни условия на труд, които могат да доведат до физическото, умственото и нравственото им развитие. Законопроектът не е съобразен с изискванията на Директивата за закрила на младите хора на работното място и две фундаментални конвенции на Международната организация на труда.

#размер на линия на бедност #бизнесът #синдикати

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