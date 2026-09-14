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Тристранният съвет обсъжда линията на бедност и промени в Кодекса на труда

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
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тристранният съвет обсъжда линията бедност промени кодекса труда
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Националният съвет за тристранно сътрудничество обсъжда предложението на правителството за увеличаване на линията на бедност с 13,4%. Така от 1 януари 2027 г.тя ще бъде 443 евро вместо сегашните 390 евро.

Социалните партньори гледат и промени в правилата за наемане на непълнолетни. Депутатите предлагат работодателят да уведомява Инспекцията по труда, че ще назначи дете между 16 и 18 години. Целта е да не се чака специално разрешение от ГИТ, както е в момента.

От Социалното министерство са против, защото така има риск децата да работят в неподходящи условия. По техни данни от началото на годината ГИТ е издала 80 отказа на работодатели да наемат непълнолетни.

Тристранният съвет ще обсъди и предложение за отсрочено прекратяване на срочен договор на жените, които са в майчинство. Идеята е срочният договор да важи до приключване на майчинството. От Социалното министерство не са съгласни и с това предложение.

#линия на бедност #тристранен съвет #Кодекс на труда

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